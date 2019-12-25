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Как в детстве: Джамала повторила свой новогодний образ из детского сада

Как в детстве: Джамала повторила свой новогодний образ из детского сада
21:37 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Джамала приняла участие в спецпроекте “Переснять Новый год".

Джамала опубликовала на своей странице в инстаграме одно свое архивное фото с детства и современное, на котором она полностью повторила "аутфит".

Детское фото было сделано в 1987 году, когда Джамале было четыре года. На голове у будущей звезды огромный бант, который певица повторила и на новой фотографии.

"Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркому наряду и аксессуарам у меня была всегда", – добавила в подписи знаменитость.

К проекту присоединился и телеведущий Александр Педан, повторив костюм зайца из своего детства.

 
 
 
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Фоточки часів “Підйому” - ностальгічний контент, звичайно. Та є дещо миліше та олдскульніше - світлини з мого новорічного “утрєнніка”! ⠀ Я там у відвертому костюмчику, зі хвостиком і все таке. Разом з bit.ua та брендом смартфонів ОРРО @oppo_ukraine ми вирішили перезняти ці фото зі “щаслівого босоногого дєтства”! ⠀ Дивіться, як підріс зайчик-Педан за посиланням у сторіз (а ще читайте мої теплі історії з дитинства). ⠀ #OPPOReno2 #ПерезнятиНовийРік

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

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Фоточки времен "Подъема" – ностальгический контент, конечно. Но есть несколько милее и олдскульнее – фотографии с моего новогоднего "утренника"! Я там в откровенном костюмчике, с хвостиком и все такое, – с юмором отметил Педан.

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Детство, Певица, Александр Педан, Джамала, Новогодний образ.
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