Вслед за сестрой: Хлои Кардашян предстала в одинаковых образах с дочерью

Новости шоу бизнеса:Хлои Кардашян посетила рождественскую вечеринку с годовалой дочерью Тру в одинаковых образах.

Вчера, 25 декабря, мир отметил Рождество. Традиционно звездное семейство Кардашян собралось на шумной праздничной вечеринке. Они смогли выделиться не только роскошными подарками, но и стильными family look.

35-летняя представительница звездной телеросемьи поддержала модную тенденцию своей младшей сестры.

Так, Хлои Кардашян появилась на рождественском вечере в сверкающем платье золотистого оттенка. Бизнесвумен не упустила случая в который раз продемонстрировать свою обольстительную фигуру. Поэтому откровенности ее образа добавили открытое декольте и экстримально глубокий вырез к бедрам. Хлои надела обувь на шпильке в тон платью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry Christmas 2019 Публикация от Khloé (@khloekardashian) 26 Дек 2019 в 6:41 PST

Однако, чтобы привлечь еще большее внимание к своему луку, молодая мамочка выбрала для годовалой дочери Тру Томпсон похожее платье, добавив к образу крохи пышную фатиновую юбку. Под высокие белые носки девочка обула коричневые кроссовки.