"Костюм снежинки": Ольга Сумская вспомнила свои детские утренники (Фото)

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как проходили ее новогодние утренники в детском саду.
53-летняя украинская звезда опубликовала архивные фото на странице в инстаграме. На одной из фотографий актриса позирует со своей старшей сестрой Натальей.
На фотографиях маленькая Ольга Сумская позирует в белом пышном платье с большим бантом на голове. Также в детстве у будущей знаменитости были короткие темные волосы.
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Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією !Запоріжжя,70ті роки..Костюм сніжинки шили у театрі ім.Щорса(тепер В.Магара)❄️!Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту!Частенько грала лисичку в садку,а діда Мороза іноді грав навіть мій тато!Ото було щастя!Друзі,ви пам‘ятаєте свої новорічні ранки у садках?!
В подписи Оля сообщила, что фотографии были сделаны в Запорожье в 70-е годы. Народная артистка Украины поинтересовалась у поклонников, помнят ли они свои новогодние утренники в садиках.
"Любимые фото с детства вместе с сестрой Натальей! Костюм снежинки... Сохранила и до сих пор этот удивительный костюм из натурального тюля и батиста... Частенько играла лисичку в садике, а деда Мороза иногда играл даже мой папа! Это было счастье!" – добавила звезда.