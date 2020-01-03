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Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)
Меган Маркл помогла незнакомцам сделать фото

Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)

Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)
12:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Меган Марк решила помочь сфотографироваться озабоченной паре, которая не сразу узнала ее.

Меган Маркл и принц Гарри в этом году нарушили обычаи королевского семейства, которое традиционно встречает Рождество вместе в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме. Супруги отправились в Канаду, прихватив с собой 7-месячного сына Арчи и мать Меган Дорию Редлан.

Герцоги Сассекские остановились в частном доме в пригороде Ванкувера. В течение их пребывания Меган и Гарри видели лишь несколько раз: в региональном парке Борзая-Хилл во время спортивной ходьбы и на пробежке в городе Саанич.

Паре канадцев повезло значительно больше. Асимина Канторович, которая работает на местном телевидении, вместе с ее любимым Ильей Павловичем в первый день года гуляли на природе в парке Борзая-Хил. Свой отдых они решили заснять с помощью селфи-палки. Однако, очевидно, паре это удалось не слишком удачно. Ведь помочь вызвалась сама Меган Маркл.

"Я застыла на месте. Я не могла поверить в то, что это она. Потом я посмотрела в сторону и поняла, что там стоит принц Гарри. Я продолжала смотреть то на него, то на нее с выражением на лице "Или это происходит на самом деле?" – рассказала Асимина Канторович изданию CTVnews.

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Влюбленные не сразу узнали герцогиню Сассекскую и поэтому быстро согласились принять помощь. Меган Маркл сделала несколько кадров и вернула телефон канадцам, поздравив их с новогодними праздниками.

Вместе с принцем Гарри, актрисой Эбигейл Спенсер, которая снималась с Меган в сериале "Форс-мажоры" и двумя собаками герцогиня продолжила прогулку. А счастливые влюбленные поспешили поделиться новостями с родителями, а впоследствии и с прессой.

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Все по теме:

Принц Гарри, Фотография, Королевская семья, Незнакомцы, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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