Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)

Меган Маркл и принц Гарри в этом году нарушили обычаи королевского семейства, которое традиционно встречает Рождество вместе в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме. Супруги отправились в Канаду, прихватив с собой 7-месячного сына Арчи и мать Меган Дорию Редлан.

Герцоги Сассекские остановились в частном доме в пригороде Ванкувера. В течение их пребывания Меган и Гарри видели лишь несколько раз: в региональном парке Борзая-Хилл во время спортивной ходьбы и на пробежке в городе Саанич.

Паре канадцев повезло значительно больше. Асимина Канторович, которая работает на местном телевидении, вместе с ее любимым Ильей Павловичем в первый день года гуляли на природе в парке Борзая-Хил. Свой отдых они решили заснять с помощью селфи-палки. Однако, очевидно, паре это удалось не слишком удачно. Ведь помочь вызвалась сама Меган Маркл.

A very cool encounter for my friend @CTVNewsAsymina on New Year's Day:https://t.co/pIx8fg4skW

— Amber Schinkel (@CTVNewsAmber) January 2, 2020