"Есть вещи, которые я не могу изменить": Хоакина Феникса арестовали (Фото, Видео)

Голливудского актера, продюсера и музыканта Хоакина Феникса арестовали во время проведения акции, организованной американской актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой.

Звезда фильма "Джокер" выступил на акции в Вашингтоне, посвященной климатическим изменениям с короткой речью.

Затем полиция взяла Хоакина Феникса под стражу.

Напомним, что Хоакин Феникс - ярый общественный активист. Он часто выступает на климатический конференциях и многочисленных акциях, посвященных климатическим изменениям и защите окружающей среды.

Joaquin Phoenix: "I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can't avoid -- I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits." #FireDrillFridays pic.twitter.com/gI3UkpKvBp

— The Hill (@thehill) January 11, 2020