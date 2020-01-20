"Это были все мои деньги": Владимир Дантес рассказал о первом подарке для Дорофеевой

Новости шоу бизнеса:Украинский певец потратил на него все свои сбережения.

Украинский певец Владимир Дантес, который недавно раскрыл секрет крепких отношений с Надей Дорофеевой, рассказал о первом самом дорогом подарке для любимой.

Для того, чтобы порадовать Надю он потратил практически все свои сбережения.

"В одну из наших годовщин я снял крутой номер в отеле "Опера" в Киеве за 400 долларов в сутки. В нем мы провели целый день и, как в фильме "Кудряшка Сью", пошли в "Макдональдс", купили "Хэппи Мил" и ели в этом дорогом номере. Было круто. Для меня это был самый дорогой тогда подарок – это были практически все мои деньги. Зато сейчас, когда я дарю кроссовки Balenciaga или сумку – это тоже круто, но не те ощущения, когда у тебя совсем нет денег", - рассказал Дантес изданию PEOPLETALK.

Тогда, по словам Владимира и 100 долларов для него были невероятной суммой, поэтому потратить за одну ночь 400 было чем-то невероятным.

Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха в Доминиканской Республике.