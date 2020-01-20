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Понедельник, 20.01.2020
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"Это были все мои деньги": Владимир Дантес рассказал о первом подарке для Дорофеевой

"Это были все мои деньги": Владимир Дантес рассказал о первом подарке для Дорофеевой
20:24 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский певец потратил на него все свои сбережения.

Украинский певец Владимир Дантес, который недавно раскрыл секрет крепких отношений с Надей Дорофеевой, рассказал о первом самом дорогом подарке для любимой.

Для того, чтобы порадовать Надю он потратил практически все свои сбережения.

"В одну из наших годовщин я снял крутой номер в отеле "Опера" в Киеве за 400 долларов в сутки. В нем мы провели целый день и, как в фильме "Кудряшка Сью", пошли в "Макдональдс", купили "Хэппи Мил" и ели в этом дорогом номере. Было круто. Для меня это был самый дорогой тогда подарок – это были практически все мои деньги. Зато сейчас, когда я дарю кроссовки Balenciaga или сумку – это тоже круто, но не те ощущения, когда у тебя совсем нет денег", - рассказал Дантес изданию PEOPLETALK.

Тогда, по словам Владимира и 100 долларов для него были невероятной суммой, поэтому потратить за одну ночь 400 было чем-то невероятным.

 
 
 
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Так! Подоспел пост. Как легко развести девушек на крем) Мы вечером прилетели в Доминикану. Солнце не застали, но утром, открыв глаза в 7 утра, отправились на завтрак и быстро на пляж. Яркое палящее солнце сменяется 5 минутным ливнем. И вот мы снова выходим загорать. Выставляя лежаки на солнце @borodina говорит: «Вова, а хочешь намазаться КРЕМОМ, у меня он супер. Он одновременно защищает от солнца и притягивает его». Всё! Меня разорвало. Это же чудо! Почему ещё не сделали такой же крем от прыщей?! Который убирает их и одновременно от которого обсыпает сильнее. Или презервативы. Которые предотвращают беременность и одновременно обеспечивают тройню. Короче, версий миллион. Разгоняйте! А я пойду участвовать в world cup Volleyball в нашем @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmedmiches #clubmed @clubmed

Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Alyona Alyona рассказала, как на нее повлиял рэп в подростковом возрасте (Фото)

Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха в Доминиканской Республике.

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Подарок, Надя Дорофеева, Владимир Дантес.
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