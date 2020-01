Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан

Французский модный Дом открывает свой первый в истории ресторан и кафе под названием Le Café V во флагманском бутике в Осаке, Япония.

Он будет расположен на последнем этаже нового 4-этажного здания, которое сконструировал японский архитектор Джун Аоки — звезда современной архитектуры.

У ресторана будет просторная терраса, а также бар Sugalabo V, где будет подаваться только обед из основной кухни. Меню Le Café V разработал знаменитый шеф-повар Йосуке Суга.

louis vuitton is to open a new flagship store in osaka, japan on 1st feb 2020 that includes a new restaurant. the building was designed by architect jun aoki. the restaurant, called ‘le café V’ will be located on the top floor and will open on 15 feb. pic.twitter.com/Jhkt2EIkzv

