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"Женщина всегда права": Тищенко поддержал экс-супругу Владимира Остапчука

"Женщина всегда права": Тищенко поддержал экс-супругу Владимира Остапчука
20:24 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В сети вот уже который месяц не утихают страсти вокруг развода известного телеведущего Владимира Остапчука.

Так, на днях, бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко каналу "Украина" дала интервью, в котором рассказала причины, по которым они с Владимиром разошлись. На следующий день после выхода программы шоумен решил сделать ответный шаг и написал развернутый комментарий в соцсетях, где говорил о том, что не хотел бы, чтобы вся страна обсуждала его личную жизнь.

"Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость", - в частности написал Владимир Остапчук.

Этот пост собрал много комментариев. В том числе высказал свое мнение и известный ресторатор и бывший ведущий, а теперь депутат Верховной Рады Николай Тищенко.

"Мужчина который думает, что подумают другие, обречен на новые и новые слухи. Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s Помни, женщина с двумя детьми всегда права", - написал он.

Владимир Остапчук разводится с женой: причина

Мнение Николая Тищенко поддержали многие читатели, которые также считают, что это не мужское дело – обсуждать развод на всю страну.

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Развод, Николай Тищенко, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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