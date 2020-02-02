"Женщина всегда права": Тищенко поддержал экс-супругу Владимира Остапчука

Новости шоу бизнеса:В сети вот уже который месяц не утихают страсти вокруг развода известного телеведущего Владимира Остапчука.

Так, на днях, бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко каналу "Украина" дала интервью, в котором рассказала причины, по которым они с Владимиром разошлись. На следующий день после выхода программы шоумен решил сделать ответный шаг и написал развернутый комментарий в соцсетях, где говорил о том, что не хотел бы, чтобы вся страна обсуждала его личную жизнь.

"Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость", - в частности написал Владимир Остапчук.

Этот пост собрал много комментариев. В том числе высказал свое мнение и известный ресторатор и бывший ведущий, а теперь депутат Верховной Рады Николай Тищенко.

"Мужчина который думает, что подумают другие, обречен на новые и новые слухи. Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s Помни, женщина с двумя детьми всегда права", - написал он.

Мнение Николая Тищенко поддержали многие читатели, которые также считают, что это не мужское дело – обсуждать развод на всю страну.