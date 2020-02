Звезда комедии "Моя ужасная няня" неожиданно умер

Известный британский актер Рафаэль Коулмэн неожиданно умер. Звезда фильма "Моя ужасная няня" ушел из жизни в 25-летнем возрасте.

О том, что 25-летний Рафаэль Коулмэн ушел из жизни, сообщает иностранное издание Deadline со ссылкой на личную страницу матери умершего актера. Известно, что кроме актерства, британец был также активистом, который пытался бороться с климатическими изменениями.

Лиз Дженсен, мама звезды фильма "Моя ужасная няня", написала на своей странице в твиттере, что ее сын умер, делая то, что любил, и работая на благое дело.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020