Что о Вас могут рассказать Ваши детские травмы: психологический тест

Новости шоу бизнеса:Наши детские психологические травмы могут влиять на нашу личность на протяжении всей жизни.

Когда мы говорим о травмах, мы говорим о великих и ужасных событиях нашего прошлого, которые коренным образом изменили нашу жизнь. Хотя чаще всего, это более тонкие травмы, которые появляются в раннем детстве и которые могут влиять на нашу личность на протяжении всей жизни.

Эти небольшие, но очень важные события могут быть скрыты в глубинах нашего мозга и по прежнему влиять на нашу жизнь. Поэтому очень важно распознать их.

Этот тест поможет вам найти эту неразрешенную травму из вашего прошлого. Руководствуясь интуицией выберите одно из изображений.

Изображение №1

Если вы выбрали первое изображение, то, возможно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями был негативным для вас. То есть, вы почувствовали себя отвергнутым теми, кто был для вас самым важным. Если это так, наверняка, вы человек с низкой самооценкой. Вам трудно общаться с другими. на самом деле, вы всегда боитесь отказов и неприятия. Вот почему, когда кто-то говорит вам что-то плохое, вы воспринимаете это, как нечто очень личное, и идентифицируете свою идею о том, что вы недостаточно хороши. Ваша самая большая задача — понять, что жизнь зависит от вас. Уверенность в собственных способностях так же поможет вам создать здоровые связи с другими людьми.

Изображение №2

Изображение №2 говорит нам о том, что родители часто предают доверие своих детей, почти не осознавая этого. Они обещают что-то, что они не могут выполнить или сделать. Принимая во внимание, что мы говорим о детях, невинная шутка может оказаться серьезной травмой для ребенка. Если вы выбрали это изображение, возможно, что в какой-то момент ваши родители или ваши близкие предали ваше доверие. Это было запечатлено глубоко внутри вас. Вы человек, который чувствует, что не может никому доверять. Вы довольно холодный человек, который, хотя очень экстравертирован и общителен, никогда полностью не раскрывает свое сердце.

Изображение №3

Если вы выбрали это изображение, у вас может быть травма, связанная с унижением. То есть, в очень раннем возрасте, когда вы начали хотеть идентифицировать себя со своими сверстниками и важными людьми в вашей среде, вы были отклонены ими. Может быть, это были фразы, что вы неуклюжий или пухлый. Сегодня вы несколько зависимый человек, которому всегда нужно одобрение других. Вы так беспокоитесь, что всегда стараетесь изо всех сил, но не для себя, а для других. Очень хорошо, что вы каждый день стараетесь быть лучшей версией себя. Но помните, что эта лучшая версия зависит от ваших собственных интересов и вашей подлинности. Будьте свободны и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие. Иначе, вы никогда не будете чувствовать себя достаточно хорошо.

Изображение №4

Если вы выбрали изображение №4, то возможно, в детстве у вас не было родителей или, может быть, вы понесли большие потери, когда были маленькими. Истина заключается в том, что у вас есть серьезная проблема с боязнью отказа. Вы человек очень общительный, которого всегда окружают друзья и близкие, но суть в том, что вы очень беспокоитесь о том, чтобы не остаться в одиночестве. Вам трудно противостоять своему собственному существу, потому что вы боитесь найти что-то, что вам не нравится и, что еще хуже, то, что не нравится другим.У вас есть склонность к депрессии, поэтому вы должны стараться стать сильным. Но истина заключается в том, что люди входят и покидают нашу жизнь. Но если мы будем подлинными, заботливыми и добрыми людьми, мы никогда не будем одиноки. Потери могут быть трудными, но вы можете продолжать идти вперед, не смотря на них.

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