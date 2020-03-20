Внук Елизаветы II очень сильно переживает за ее здоровье

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри не находит себе места из-за переживаний за здоровье своей бабушки и отца, принца Чарльза.

35-летний принц Гарри и его жена, 38-летняя Меган Маркл, находятся в самоизоляции в особняке на острове Ванкувер в Канаде. Но внук королевы Елизаветы II переживает, что что не может быть рядом с родственниками, оставшимися в Великобритании.

Герцог Сассекский в эти дни чувствует себя беспомощным, поскольку находится далеко от своих близких и не может поддержать их.

Особенно Гарри беспокоится о здоровье бабушки и отца - коронавирус, который опасен для людей пожилого возраста, продолжает распространяться по Великобритании.

Один из друзей Гарри, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что он позвонил королеве и призвал ее "оставаться в безопасности" и "принять дополнительные меры предосторожности".

"Меган и Гарри очень рады, что у них была возможность провести время с другими членами королевской семьи прежде, чем были введены запреты на пересечение границы Канады", - приводит слова инсайдера Daily Mail.

Напомним: