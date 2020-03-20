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Внук Елизаветы II очень сильно переживает за ее здоровье

Внук Елизаветы II очень сильно переживает за ее здоровье
20:23 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри не находит себе места из-за переживаний за здоровье своей бабушки и отца, принца Чарльза.

35-летний принц Гарри и его жена, 38-летняя Меган Маркл, находятся в самоизоляции в особняке на острове Ванкувер в Канаде. Но внук королевы Елизаветы II переживает, что что не может быть рядом с родственниками, оставшимися в Великобритании.

Герцог Сассекский в эти дни чувствует себя беспомощным, поскольку находится далеко от своих близких и не может поддержать их.

Особенно Гарри беспокоится о здоровье бабушки и отца - коронавирус, который опасен для людей пожилого возраста, продолжает распространяться по Великобритании.

Один из друзей Гарри, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что он позвонил королеве и призвал ее "оставаться в безопасности" и "принять дополнительные меры предосторожности".

Самые громкие скандалы британской королевской семьи

"Меган и Гарри очень рады, что у них была возможность провести время с другими членами королевской семьи прежде, чем были введены запреты на пересечение границы Канады", - приводит слова инсайдера Daily Mail.

Напомним:

  • 19 марта королева Великобритании оставила Лондон и отправилась в Виндзорский замок, где пробудет в изоляции.

  • СМИ: Герцоги Сассекские не смогут сложить свои королевские обязанности вовремя пандемии коронавируса.

  • Оконфузился из-за коронавируса: принц Чарльз попал в неловкое положение.

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Все по теме:

Канада, Принц Гарри, Карантин, Королевская семья, Елизавета II, Коронавирус, Меган Маркл, Самоізоляція.
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