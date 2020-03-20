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Пятница, 20.03.2020
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Звезды фильма "Зомби по имени Шон" знают план спасения от пандемии (Видео)

Звезды фильма "Зомби по имени Шон" знают план спасения от пандемии (Видео)
21:44 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Саймон Пегг и Ник Фрост спародировали "Зомби по имени Шон" на фоне пандемии.

В картине Эдгара Райта "Зомби по имени Шон" 2004 года, снятой по сценарию Саймона Пегга, два друга пытаются выжить во время зомбиапокалипсиса. Роли этих друзей исполнили Пегг и Ник Фрост. В фильме у них был план спасения: найти маму и бывшую девушку Шона, убить отчима и отправиться в паб.

Теперь актеры спародировали ту сцену и сняли ролик с новым планом - как выжить во время пандемии коронавируса. Он вышел непохожим на план по отражению зомби. Маме надо позвонить, про девушку забыть, отчима отправить к врачам и не ехать в паб. Кроме того, актеры пошутили по поводу дефицита туалетной бумаги и призвали зрителей не поддаваться панике.

Саймон Пегг и Ник Фрост много лет являются лучшими друзьями, до начала их кинокарьер они жили по соседству. Поэтому у них много совместных проектов. Кроме "Зомби по имени Шон" оба известны по фильмам "Типа крутые легавые", "Армагеддец", "Пол: Секретный материальчик".

Звезды, инфицированные коронавирусом Covid-19

Ранее многие знаменитые актеры записали ролики в рамках кампании по борьбе с коронавирусом "Оставайтесь дома". Среди них Робби Уильямс, Мэттью МакКонахи, Арнольд Шварценеггер, Галь Гадот, Энтони Хопкинс.

Напомним:

  • Эмма Стоун перенесла свою свадьбу из-за коронавируса.

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  • Как правильно мыть руки: за что Хью Джекмана раскритиковали экоактивисты.

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Карантин, Коронавирус, Зомби по имени Шон, Саймон Пегг, Ник Фрост.
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