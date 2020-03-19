Не выключил воду: актер Хью Джекман разозлил экоактивистов неправильным мытьем рук

Недавно голливудский актер Хью Джекман записал видео, в котором призвал людей чаще мыть руки, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, и показал, как правильно это делать. Ролик Джекмана длился 20 секунд, в нем он долго намыливал руки, и все это время из крана текла вода. К этому прицепились экоактивисты, которым очень не понравилось, что Хью тратит впустую столько воды. Под видео скопилось множество гневных комментариев, и актер удалил видео.
Но через некоторое время Джекман снял новое видео о мытье рук, в котором он намыливал руки уже при закрытом кране.
"Спасибо всем большое, что указали мне на ошибку. В прошлый раз вода текла все время, пока я мыл руки. Это неправильно, а я даже не подумал. Так что вот: берем мыло, быстренько смачиваем руки, выключаем воду, намыливаем руки. Вода не течет! Потом смываем. Мойте руки. И не лейте воду зря. Это умная и полезная привычка", - говорит в ролике Джекман, пока моет руки.
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