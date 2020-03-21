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Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку

Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
19:43 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Вы замечали, что все по-разному держат кружку, когда пьют какой-то напиток? Вот достаточно интересный проективный тест!

То, как вы держите чашку, расскажет о самых ярких чертах характера!

Посмотрите на картинку ниже. Каким образом Вы чаще всего держите кружку? Важно найти именно самое комфортное положение.

Для чистоты эксперимента можете прямо сейчас взять в руки свою любимую кружку и найти самое удобное/привычное положение руки.

1. Вы оттопыриваете мизинец.

Вы отличаетесь уверенностью в себе и своих силах (иногда это Вам может мешать). Вы хотите только лучшее, компромисс Вас устроит только в самом крайнем случае.

Вы отлично будете чувствовать себя на руководящей должности, так как умеете принимать решения в экстренных ситуациях и умеете направлять таланты людей в нужном направлении.

Вас любят и ценят друзья и близкие, Вас можно назвать душой компании.

Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера

2. Обхватываете чашку двумя руками.

У Вас хорошо развита эмпатия - Вы умеете слушать и СЛЫШАТЬ людей. У Вас большое сердце, умеете сопереживать и помогать.

Но в этом и серьезный минус - Вы можете забывать о себе, так как другие люди любят на Вас «ездить».

Вам важен душевный комфорт, отсутствие конфликтов и теплота личных взаимоотношений.

3. Держите за ручку, рука сжата в кулак.

Вы прагматик. Настоящее сосредоточие невозмутимости и спокойствия. Вас сложно вывести из равновесия, любое действие Вы просчитываете на несколько ходов вперед.Вас угнетает несправедливость, Вы всегда встанете на защиту слабого.

Но проблема в том, что Вы прячете эмоции глубоко внутри себя, что может приводить к тяжелым психологическим последствиям.

4. Держите за основание или близко к нему.

Вы крайне осторожный человек, во всем видите подвох и скрытые смыслы. Предпочитаете всегда скрупулезно обдумывать свои слова и поступки, чтобы не совершить ошибку.

Вы всегда стараетесь руководствоваться логикой и здравым смыслом, даже в делах сердечных сердце Вы слушаете в последнюю очередь. Кстати, вполне здравый подход, не правда ли?

5. Держите за ручку, обязательно поддерживая другой рукой.

Вы впечатлительны и ранимы. Вам важно одобрение близких, но для того, чтобы человек стал близким, он должен добиться Вашего доверия.

У Вас очень сильная потребность в любви и заботе, поэтому личные отношения, семья у Вас всегда на первом месте. Для Вас очень важен климат внутри семьи, атмосфера добра и уюта.

Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность

6. Держите пальцами на верхнюю кромку (как вариант - с другой стороны от ручки).

Вы не привыкли размениваться по мелочам и переживать по пустякам. Этакий пофигист-оптимист.

Ваше спокойствие - это Ваш главный козырь. Благодаря ему Вы видите возможности и наиболее интересные жизненные моменты.

Вы легки на подъем и любите эксперименты, в Вас много энергии. Но Вы забываете думать наперед. В сложных ситуациях Вы можете пропускать главное, делать неверные выводы.

Вы также можете пройти следующие тесты:

  • Пройдите тест и узнайте, что Вам приготовила судьба.

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  • Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя.

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