Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку

То, как вы держите чашку, расскажет о самых ярких чертах характера!
Посмотрите на картинку ниже. Каким образом Вы чаще всего держите кружку? Важно найти именно самое комфортное положение.
Для чистоты эксперимента можете прямо сейчас взять в руки свою любимую кружку и найти самое удобное/привычное положение руки.
1. Вы оттопыриваете мизинец.
Вы отличаетесь уверенностью в себе и своих силах (иногда это Вам может мешать). Вы хотите только лучшее, компромисс Вас устроит только в самом крайнем случае.
Вы отлично будете чувствовать себя на руководящей должности, так как умеете принимать решения в экстренных ситуациях и умеете направлять таланты людей в нужном направлении.
Вас любят и ценят друзья и близкие, Вас можно назвать душой компании.
2. Обхватываете чашку двумя руками.
У Вас хорошо развита эмпатия - Вы умеете слушать и СЛЫШАТЬ людей. У Вас большое сердце, умеете сопереживать и помогать.
Но в этом и серьезный минус - Вы можете забывать о себе, так как другие люди любят на Вас «ездить».
Вам важен душевный комфорт, отсутствие конфликтов и теплота личных взаимоотношений.
3. Держите за ручку, рука сжата в кулак.
Вы прагматик. Настоящее сосредоточие невозмутимости и спокойствия. Вас сложно вывести из равновесия, любое действие Вы просчитываете на несколько ходов вперед.Вас угнетает несправедливость, Вы всегда встанете на защиту слабого.
Но проблема в том, что Вы прячете эмоции глубоко внутри себя, что может приводить к тяжелым психологическим последствиям.
4. Держите за основание или близко к нему.
Вы крайне осторожный человек, во всем видите подвох и скрытые смыслы. Предпочитаете всегда скрупулезно обдумывать свои слова и поступки, чтобы не совершить ошибку.
Вы всегда стараетесь руководствоваться логикой и здравым смыслом, даже в делах сердечных сердце Вы слушаете в последнюю очередь. Кстати, вполне здравый подход, не правда ли?
5. Держите за ручку, обязательно поддерживая другой рукой.
Вы впечатлительны и ранимы. Вам важно одобрение близких, но для того, чтобы человек стал близким, он должен добиться Вашего доверия.
У Вас очень сильная потребность в любви и заботе, поэтому личные отношения, семья у Вас всегда на первом месте. Для Вас очень важен климат внутри семьи, атмосфера добра и уюта.
6. Держите пальцами на верхнюю кромку (как вариант - с другой стороны от ручки).
Вы не привыкли размениваться по мелочам и переживать по пустякам. Этакий пофигист-оптимист.
Ваше спокойствие - это Ваш главный козырь. Благодаря ему Вы видите возможности и наиболее интересные жизненные моменты.
Вы легки на подъем и любите эксперименты, в Вас много энергии. Но Вы забываете думать наперед. В сложных ситуациях Вы можете пропускать главное, делать неверные выводы.
Вы также можете пройти следующие тесты: