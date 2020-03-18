Психологический тест, который расскажет о Вашем будущем

Мы все хотим заглянуть за тот занавес, что отделяет наше настоящее от нашего будущего. Часто люди обращаются за предсказаниями к магам или экстрасенсам. Иногда гадают самостоятельно, особенно в канун религиозных праздников.
Но есть еще один способ, как получить информацию о грядущих событиях. Психологи разработали тест, который базируется на обращении к нашему подсознательному.
Выберите на рисунке один из свитков. Они очень похожи между собой, но отличия все-таки есть. Итак, закройте глаза, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Теперь открывайте глаза и смотрите пару секунд на картинку. Какой свиток первым притянул ваше внимание?
Свиток №1.
Вы на правильном пути. Все начинания в сфере бизнеса увенчаются успехом. Если вы планировали путешествие – то оно обязательно свершится. Судьба готовит для вас приятный сюрприз. Единственный совет: начните действовать уже сейчас, не откладывайте реализацию своих целей в длинный ящик.
Свиток №2.
Вас ждет умопомрачительный успех в финансовых делах. Возможно, вы подпишите очень выгодную сделку. А может быть, выиграете в лотерею. А нет ли у вас богатого родственника почтенных лет? Вполне вероятно, он планирует завещать вам свое имущество.
Свиток №3.
Вас ждет очень крутой поворот в жизни. Вы и сами не могли представить, что такие кардинальные изменения возможны, причем сразу во всех сферах жизни. К лучшему ли они? Время покажет.
Свиток №4.
Говорят, что самая темная ночь перед рассветом, а черная полоса бывает взлетной. Это как раз про вас. Возможно, вы уже устали от разных бед и неприятностей в своей жизни. Но скоро этому придет конец.
Судьба больше не будет вас испытывать, а преподнесет вам подарок, о котором вы не сели и мечтать. Кроме этого, появится возможность отдохнуть от рутинных дел и забыть на время о бытовых заботах.
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