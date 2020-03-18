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Среда, 18.03.2020
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Психологический тест, который расскажет о Вашем будущем

Психологический тест, который расскажет о Вашем будущем
19:50 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Как же хочется узнать, что ждет нас впереди, какие сюрпризы подготовила нам судьба.

Мы все хотим заглянуть за тот занавес, что отделяет наше настоящее от нашего будущего. Часто люди обращаются за предсказаниями к магам или экстрасенсам. Иногда гадают самостоятельно, особенно в канун религиозных праздников.

Но есть еще один способ, как получить информацию о грядущих событиях. Психологи разработали тест, который базируется на обращении к нашему подсознательному.

Выберите на рисунке один из свитков. Они очень похожи между собой, но отличия все-таки есть. Итак, закройте глаза, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Теперь открывайте глаза и смотрите пару секунд на картинку. Какой свиток первым притянул ваше внимание?

 

Свиток №1.

Вы на правильном пути. Все начинания в сфере бизнеса увенчаются успехом. Если вы планировали путешествие – то оно обязательно свершится. Судьба готовит для вас приятный сюрприз. Единственный совет: начните действовать уже сейчас, не откладывайте реализацию своих целей в длинный ящик.

Свиток №2.

Вас ждет умопомрачительный успех в финансовых делах. Возможно, вы подпишите очень выгодную сделку. А может быть, выиграете в лотерею. А нет ли у вас богатого родственника почтенных лет? Вполне вероятно, он планирует завещать вам свое имущество.

Свиток №3.

Вас ждет очень крутой поворот в жизни. Вы и сами не могли представить, что такие кардинальные изменения возможны, причем сразу во всех сферах жизни. К лучшему ли они? Время покажет.

Свиток №4.

Говорят, что самая темная ночь перед рассветом, а черная полоса бывает взлетной. Это как раз про вас. Возможно, вы уже устали от разных бед и неприятностей в своей жизни. Но скоро этому придет конец.

Судьба больше не будет вас испытывать, а преподнесет вам подарок, о котором вы не сели и мечтать. Кроме этого, появится возможность отдохнуть от рутинных дел и забыть на время о бытовых заботах.

Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Вы также можете пройти следующие тесты:

  • Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать.

  • Психологический тест, который покажет путь к богатству.

  • Тест: ваши детские психологические травмы

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