Совсем не изменилась: Риз Уизерспун поделилась фото 20-летней давности

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса точно знает, в чем состоит секрет ее вечной молодости.

43-летняя Риз Уизерспун кажется совсем не меняется с годами. Актриса предоставила этому новое фото-подтверждение.

Выбор Риз пал на выпуск Seventeen, на обложке которого изображена она сама. Актриса держала в руках журнал, пока стилист занималась ее прической.

Поклонники с удивлением обнаружили, что Риз практически не изменилась за 23 года.

Фото www.instagram.com/reesewitherspoon

"Мне кажется, ты вообще не взрослеешь", "Да ты выглядишь точно так же! Ты вообще меняешься?", "Ты все еще выглядишь на 17", - такими комплиментами фолловеры засыпали пост актрисы в Инстаграме.

Фото www.instagram.com/reesewitherspoon

Напомним, сейчас звезда готовится к съемкам нового сезона телесериала "И повсюду тлеют пожары". По сюжету события разворачиваются в 90-х годах. Чтобы лучше окунуться в атмосферу, актриса решила изучить журналы тех лет.