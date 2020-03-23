Скачать
Понедельник, 23.03.2020
Зеленский: Коронавирус сбрасывает маски с людей
Зеленский: Коронавирус сбрасывает маски с людей
В Киеве - четыре новых случая заражения COVID-19
В Киеве - четыре новых случая заражения COVID-19
Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19
Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19
Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других

Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других

Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
19:52 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы лучше понять свой характер и найти свои сильные стороны, пройдите этот психологический тест на ассоциацию.

Нашему подсознанию доступно то, что скрыто не только от посторонних глаз, но и спрятано от нас самих. 

Выберите из предложенных предметов мебели тот, на котором вам бы хотелось отдохнуть после длительной прогулки. Представьте, что вы долго шли пешком, а потом очутились в комнате, где стоят табуретка, кресло, стул и кресло-качалка.

Куда бы вы сели?

Определились? А теперь узнайте, что вы умеете делать лучше других.

Табуретка.

Если вы выбрали табуретку, то можно с уверенностью сказать, что вы человек добрый, искренний, но очень скромный. Вы всегда готовы выслушать и помочь, умеете решать не только свои, но и чужие проблемы. Ваш скрытый талант – дарить уют и комфорт. Что это значит? Вам хорошо подойдут профессии, где приходится напрямую работать с клиентами. Это потому, что вы легко находите подход к незнакомым людям. Все, что касается организации быта или проведения праздничных мероприятий, это тоже ваш конек. Легко можете возглавить ивент-агентство или наладить работу отеля класса люкс.

Кресло.

Выбрали кресло? Значит, вы храбрый человек, который к тому же верит в добро и справедливость. Вы никогда не будете мириться с несправедливостью, даже если придется из-за этого переругаться со всеми в пух и прах. Ваш талант – отстаивать свою точку зрения, успешно бороться за принципиальные для вас вещи. Вы владеете всеми качествами хорошего адвоката.

Выберите подарок и узнайте, что приготовила для Вас Вселенная

Стул.

Если вы выбрали стул, то вашим амбициям можно только позавидовать. Вы умеете идти к своей цели, мотивируя при этом и всех, кто задействован в вашем проекте. Умеет разглядеть в людях скрытый потенциал. Вы – идеальный лидер, который вызывает восхищение и уважение своей команды. Вот в чем ваша супер-способность.

Кресло-качалка.

Те, кто выбрали кресло-качалку, находятся сейчас в зоне личностного роста. Вы из тех людей, кто не пытается себя найти, но старается создать. Развивайтесь, идите вперед, преодолевайте трудности. Ваш талант – в умении трезво оценивать свои способности и видеть сильные стороны. Вы сможете добиться успеха в любой сфере жизни, которую сами для себя выберете.

Вы также можете пройти следующие тесты:

  • Пройдите тест и узнайте, что Вам приготовила судьба.

  • Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать.

  • Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю
02 Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом
03 В Украине могут ограничить производство продуктов питания
04 Проблема решаема: найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
05 Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
25 марта - День молитвы за Украину
25 марта - День молитвы за Украину
#DoYourPartChallenge: Бритни Спирс поможет своим подписчикам, страдающих от пандемии
#DoYourPartChallenge: Бритни Спирс поможет своим подписчикам, страдающих от пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь