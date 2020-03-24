Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Камерунский джазовый исполнитель Ману Дибанго скончался во вторник после заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
"С глубокой скорбью мы сообщаем вам о смерти Ману Дибанго,... который умер 24 марта 2020 года, в возрасте 86 лет, от Сovid-19", - говорится в сообщении.
Как отмечается, его похороны состоятся в строгой секретности, а процесс почтения памяти умершего будет организован, как только это станет возможным.
По данным France 24, Дибанго умер сегодня рано утром в больнице в Парижском регионе.
86-летний саксофонист Дибанго стал одним из первых звезд в мире, скончавшихся от нового коронавируса.
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