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Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Немаловажная величина, камерунский саксофонист Ману Дибанго, у которого был найден коронавирус COVID-19, умер во Франции сегодня утром.

Камерунский джазовый исполнитель Ману Дибанго скончался во вторник после заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

"С глубокой скорбью мы сообщаем вам о смерти Ману Дибанго,... который умер 24 марта 2020 года, в возрасте 86 лет, от Сovid-19", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, его похороны состоятся в строгой секретности, а процесс почтения памяти умершего будет организован, как только это станет возможным.

От коронавируса во Франции умерла известная актриса

По данным France 24, Дибанго умер сегодня рано утром в больнице в Парижском регионе.

86-летний саксофонист Дибанго стал одним из первых звезд в мире, скончавшихся от нового коронавируса.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Здоровье, Вирус, Коронавирус, Covid-19, Заразившиеся коронавирусом, Смертность от коронавируса, Ману Дибанго, Саксофонист Ману Дибанго.
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