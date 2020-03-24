Гитарист британской группы Radiohead чувствует, что болен коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Тест ему не удалось сделать, поскольку сегодня его не так просто найти.

Эдвард О'Брайен убежден, что заразился коронавирусом, ведь все его симптомы совпадают с признаками инфекционного заболевания.

51-летний музыкант заявил, что все это время он находится на карантине в доме в Уэльсе, Великобритания, и уже 10 дней чувствует симптомы, напоминающие грипп, но скорее всего у него признаки коронавируса. Несколькими днями ранее он потерял способность чувствовать вкус и запах. Об этом он рассказал в комментарии для издания Uproxx.

"Я погуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса. Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода отличная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо", – поделился неожиданной новостью О'Брайен.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-Ff0Yape9f/

В своем инстаграме мужчина также добавил, что не проверялся на коронавирус, поскольку "достать тест непросто", и сам он считает, что тестирование следует проводить среди пожилых и уязвимых членов сообщества.

"Я жду полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", – подчеркнул гитарист. В комментариях к сообщению поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним: