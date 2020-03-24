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Гитарист британской группы Radiohead чувствует, что болен коронавирусом

Гитарист британской группы Radiohead чувствует, что болен коронавирусом
14:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Тест ему не удалось сделать, поскольку сегодня его не так просто найти.

Эдвард О'Брайен убежден, что заразился коронавирусом, ведь все его симптомы совпадают с признаками инфекционного заболевания. 

51-летний музыкант заявил, что все это время он находится на карантине в доме в Уэльсе, Великобритания, и уже 10 дней чувствует симптомы, напоминающие грипп, но скорее всего у него признаки коронавируса. Несколькими днями ранее он потерял способность чувствовать вкус и запах. Об этом он рассказал в комментарии для издания Uproxx.

"Я погуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса. Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода отличная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо", – поделился неожиданной новостью О'Брайен.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-Ff0Yape9f/

В своем инстаграме мужчина также добавил, что не проверялся на коронавирус, поскольку "достать тест непросто", и сам он считает, что тестирование следует проводить среди пожилых и уязвимых членов сообщества.

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"Я жду полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", – подчеркнул гитарист. В комментариях к сообщению поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Знаменитости, Вирус, Radiohead, Коронавирус, Заразившиеся коронавирусом, Гитарист британской группы Radiohead, Эдвард О'Брайен.
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