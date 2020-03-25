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Актриса из фильма "Девчата" умерла в 93 года

Актриса из фильма "Девчата" умерла в 93 года
16:59 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:В "Девчатах" актриса Инна Макарова сыграла девушку Надю.

Российская актриса Инна Макарова скончалась на 94 году жизни. О смерти сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Макарова родилась в 1926 году, в 1948 году окончила театральный факультет ВГИКа, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактера в Москве. Наиболее известна она по ролям в фильмах "Молодая гвардия", "Девчата", "Высота", "Женитьба Бальзаминова", "Женщины".

Макарова была награждена Сталинской премией, орденами Дружбы, Трудового красного знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Фото twitter.com/Olga_Zah

На 66-м году умер Ярослав Федоришин - основатель Львовского театра "Воскресение"

Напомним:

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Актриса, Биография, Смерть, Альманах 2020, Инна Макарова.
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