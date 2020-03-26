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Украинский модельер Иван Фролов за один день пошил 51 защитный костюм для медиков (Фото)

Украинский модельер Иван Фролов за один день пошил 51 защитный костюм для медиков (Фото)
20:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский модельер присоединился к пошиву защитных костюмов для медработников

Стало известно, что украинский модельер Иван Фролов, который известен своей работой с первой леди Еленой Зеленской, присоединился к пошиву защитных костюмов для медработников.

Как сообщается на странице его бренда Frolov в Instagram, команда вышла из карантина и вернулась к работе. Отмечается, что работают согласно рекомендаций - в масках, с антисептиками и на безопасном расстоянии.

"За сегодня мы отшили 51 защитный костюм, вручную раскроили больше сотни, разработали дополнительный мужской универсальный размер. Конечно, потребности медиков значительно превышают наши возможности, поэтому мы заручились поддержкой наших постоянных партнеров, которые обычно помогают нам в тиражировании коллекций для магазинов по всему миру", - говорится в сообщении.

Фото www.instagram.com/ivfrolov

Компания Pirelli решила пожертвовать 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Напомним, торговая марка Zara направит производство на помощь врачам Испании. Компания займется производством медицинских масок и халатов.

Также французский журнал Elle выпустил номер, посвященный врачам. Издание представило специальный номер, который посвятили врачам, рискующим собственной жизнью и спасающих тех, кто пострадал от пандемии.

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Фролов, Иван Фролов, Медицинские халаты.
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