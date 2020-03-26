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В дом актрисы Дженнифер Лоуренс пробралась незнакомка: детали

В дом актрисы Дженнифер Лоуренс пробралась незнакомка: детали
21:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Актриса была в это время дома, но незваную гостью смогли задержать.

В воскресенье вечером Дженнифер Лоуренс и ее муж Кук Марони столкнулись с незваной гостьей в собственном доме. Сообщается, что 23-летняя девушка зашла через главную дверь, которая была не заперта. Дженнифер и Кук были в тот момент дома, они удерживали "гостью" до прибытия охраны, затем ее передали правоохранительным органам. Девушке предъявили обвинение за административное правонарушение и арестовали. Пострадавших нет.

Как объяснила нарушительница, она просто хотела встретиться и познакомиться с Дженнифер Лоуренс и не имела злых намерений. Однако вторжение в чужой дом даже с добрыми намерениями говорит о том, что незнакомка вряд ли отдавала себе отчет о происходящем.

В последнее время Дженнифер Лоуренс ведет довольно закрытую жизнь. Осенью 2019 года она вышла замуж за Кука Марони и теперь наслаждается семейной жизнью. Пара провела свадьбу закрытого формата, на которой присутствовали многие звезды.

Фото www.instagram.com/jlawthequeen

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Впервые о романе Дженнифер и Кука стало известно летом 2018 года. Марони - непубличный человек, он занимается искусством, управляет галереей Gladstone Gallery. Тем не менее Кук вращается в кругах кинобизнеса, благодаря чему он и встретил Дженнифер.

Напомним, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии об астероиде-убийце от Netflix. Комедию "Не смотри вверх" снимет сценарист "Человека-мурвья".

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Актриса, Дженнифер Лоуренс, Кук Марони.
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