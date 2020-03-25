"Карантин. День 12": Холли Берри учит своего 6-летнего сына ходить на огромных каблуках (Видео)

Новости шоу бизнеса:Сейчас многие родители обеспокоены тем, чем занять ребенка во время карантина и изоляции.

Пока одни советуют развивающие упражнения, расписание дня, не оставляющее время на отдых и развлечения, Холли Берри, кажется, нашла другой выход.

Ее 6-летний сын Масео, рожденный в браке с актером Оливье Мартинесом, учится ходить на каблуках.

В своем Инстаграме актриса поделилась видеороликом, заинтересовавшим интернет-пользователей. В нем мальчик, одетый в клетчатую пижаму, пытается забраться по лестнице в маминых белых сапогах на каблуках. "Карантин. День 12", - коротко написала Холли.

View this post on Instagram #Quarantine Day 12 A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Mar 24, 2020 at 11:38am PDT

"Ну к концу карантина он научится ходить в такой обуви как профессиональная модель", "За этим очень забавно наблюдать", "Я примерно так же выглядела со стороны, когда впервые надела туфли", - пишут интернет-пользователи, которых рассмешил видеоролик.

Правда, некоторые фолловеры актрисы были обеспокоены тем, что ее 6-летнему сыну пришла в голову идея надеть мамину обувь.

"Если бы это была дочь, у меня не возникло бы вопросов", "Неужели в Голливуде будет еще один ребенок-трансгендер?", "Мне так нравится этот мальчик, надеюсь, хотя бы он не планирует пока стать девочкой?" - обсуждают фанаты Холли.

Напомним: