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"Каждый день - это шанс": Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции (Фото, Видео)

"Каждый день - это шанс": Тина Кароль показала, как поддерживает свою фигуру в изоляции (Фото, Видео)
20:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская артистка сейчас вместе с сыном отдыхает в загородном доме.

Тина Кароль остается дома и призывает к этому всех поклонников. Звезда неоднократно отмечала, что это время можно провести вместе с детьми и сделать те дела, которые откладывали на потом. Также певица на собственном примере демонстрирует, что карантин - это не время для лени и даже, будучи дома, нужно следить за собой.

Фанаты исполнительницы поделились с поклонниками фотографиями с тренировки в домашнем спортзале и показали видео с физическими упражнениями. Все это опубликовали на фан-странице в инстаграми.

На снимке Тина позирует, сидя на коврике. Она одета в темный топ с пикантным прозрачным декольте и лосины. Спортивный наряд Кароль объединила с белыми кроссовками.

"Идите навстречу своему страху и не сворачивайте. Каждый день - это шанс, ваша победа над собой, вызов! Это невероятно увлекательный путь, длиной в жизнь. Путь к себе. Иди к жизни", - прокомментировала фотографию Тина.

Тина Кароль на карантине с сыном (Видео)

Напомним:

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Тина Кароль, Карантин, Певица, Коронавирус, Самоізоляція.
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