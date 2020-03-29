"Для тех, кто на передовой": Мила Кунис и Эштон Катчер выразили благодарность медработникам (Фото)

Большинство звезд очень серьезно отнеслись к быстрому распространению коронавируса в мире и через личные соцсети пытаются донести каждому из нас: лучшее, что мы можем сделать сейчас - просто оставаться дома. Ради себя, близких и медиков, которые в условиях пандемии работают круглыми сутками.
Сегодня к ним присоединилась еще одна голливудская пара - Мила Кунис и Эштон Катчер.
Вместе с детьми они нарисовали дома огромный плакат и посвятили его всем медработникам.
"Для всех тех, кто сейчас находится на передовой. Медицинские работники, курьеры, работники продуктовых магазинов и люди с добрым сердцем и сильным духом, у которых сейчас не остается другого выбора, кроме как идти на работу. Вместе мы сделали для вас это", - подписал фото "творения" Эштон у себя в Instagram.
Напомним:
Ральф Лорен пожертвовал $10 млн долларов на борьбу с COVID-19.
Тейлор Свифт пожертвовала деньги фанам, оказавшимся без работы из-за карантина.
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон выразили свою поддержку врачам.
Журнал Vanity Fair Italy посвятили номер всем медсестрам, фармацевтам, волонтерам, заводским и офисным работникам на передовой, которые помогают поддерживать нуждающихся и бороться с пандемией.
Французский журнал Elle выпустил номер, посвященный врачам.