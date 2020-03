Отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с миллионершей

Тэд Бекхэм прожил в браке с матерью Дэвида 33 года и расстался в 2002 году.

В своей автобиографии отец бывшего футболиста признался, что причиной их развода с 70-летней Сандрой Бекхэм стала известность сына и навязчивость журналистов.

"Весь шум, который постоянно окружал нас, все это внимание - это был не тот мир, к которому мы привыкли, и все это давалось очень тяжело. Я думаю, мы просто не были к этому готовы. Хотя я не уверен, что к этому вообще можно как-то подготовиться", - написал Тэд в книге.

С Хилари Мередит, владелицей собственного адвокатского бюро, отец спортсмена познакомился в прошлом году. Спустя какое-то время пара стала жить вместе, а сейчас и вовсе объявила о помолвке. "Хоть в мире происходят гораздо более важные вещи, мы рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких!" - лаконично написала возлюбленная Тэда в социальных сетях.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni

— Hilary Meredith (@HMhelpforforces) March 26, 2020