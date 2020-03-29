Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Главные события недели: режим ЧС и карантин, переговоры с МВФ, правки в госбюджете и другое
Главные события недели: режим ЧС и карантин, переговоры с МВФ, правки в госбюджете и другое
Коронавирус, бюджет и заседание Рады: Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Коронавирус, бюджет и заседание Рады: Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой
Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой
Вербное воскресенье 2020: дата, история и традиции праздника
Вербное воскресенье 2020: дата и традиции праздника

Отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с миллионершей

Отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с миллионершей
21:15 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:72-летний Тед Бекхэма решил связать себя узами брака с миллионершей-адвокатом Хилари Мередит.

Тэд Бекхэм прожил в браке с матерью Дэвида 33 года и расстался в 2002 году.

В своей автобиографии отец бывшего футболиста признался, что причиной их развода с 70-летней Сандрой Бекхэм стала известность сына и навязчивость журналистов.

"Весь шум, который постоянно окружал нас, все это внимание - это был не тот мир, к которому мы привыкли, и все это давалось очень тяжело. Я думаю, мы просто не были к этому готовы. Хотя я не уверен, что к этому вообще можно как-то подготовиться", - написал Тэд в книге.

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри хотят родить еще одного ребенка

С Хилари Мередит, владелицей собственного адвокатского бюро, отец спортсмена познакомился в прошлом году. Спустя какое-то время пара стала жить вместе, а сейчас и вовсе объявила о помолвке. "Хоть в мире происходят гораздо более важные вещи, мы рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких!" - лаконично написала возлюбленная Тэда в социальных сетях.

Друзья Мередит не скрывают, что адвокат она буквально светится от счастья. "Мы давно не видели ее такой счастливой. Это, мягко говоря, бурный роман. Все это так волнующе", - рассказали близкие Хилари.

Беременная невеста Бориса Джонсона временно изолировалась

НапомнимДэвид Бекхэм рассказал забавную историю о знакомстве с женой Викторией. Пара жената уже 21 год, но не перестает удивлять поклонников интересными подробностями своего романа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Тед Бекхэм, Хилари Мередит, Сандра Бекхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
03 Подборка модных ляпов покупок с Алиэкспресс (Фото)
04 Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)
05 Страны, идеально подходящие для бюджетного отдыха (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще один нардеп &quot;Слуги народа&quot; заразился коронавирусом
Еще один нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом
Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии
Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с миллионершей
Отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с миллионершей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь