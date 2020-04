Голливудский карантин: звезда "Трансформеров" играет с дочерью в салон красоты (Видео)

На днях Марк Уолберг поделился с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показал, как его 10-летняя дочь Грейс делает ему маникюр.

"Пятнадцатый день карантина. Мне делают педикюр, маникюр. И, видимо, еще будет полный макияж - у нее тут целый набор. Вот так вот", - спокойно говорит в ролике актер, пока счастливая дочка красит ему ногти.

Затем Марк стал документировать домашнее веселье в Instagram stories. Звездный папа в шутку повозмущался результатами бьюти-процедур, которые ему устроила дочь. Маникюр ему не особо понравился: "Что это за халтура! Ты вообще умеешь это делать? Ты делала это раньше?"

Грейс со смехом ответила, что не делала этого раньше, и принялась наносить румяна на лицо папы.

"А теперь что ты делаешь, черт возьми?" - продолжил возмущаться Марк.

"Делаю тебе ужасный макияж!" - захихикала дочка.

