Голливудский карантин: звезда "Трансформеров" играет с дочерью в салон красоты (Видео)

Новости шоу бизнеса:Говорят же, что сейчас самое время заняться собой.

На днях Марк Уолберг поделился с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показал, как его 10-летняя дочь Грейс делает ему маникюр.

"Пятнадцатый день карантина. Мне делают педикюр, маникюр. И, видимо, еще будет полный макияж - у нее тут целый набор. Вот так вот", - спокойно говорит в ролике актер, пока счастливая дочка красит ему ногти.

Затем Марк стал документировать домашнее веселье в Instagram stories. Звездный папа в шутку повозмущался результатами бьюти-процедур, которые ему устроила дочь. Маникюр ему не особо понравился: "Что это за халтура! Ты вообще умеешь это делать? Ты делала это раньше?"

View this post on Instagram #quarantine A post shared by Mark Wahlberg (@markwahlberg) on Mar 30, 2020 at 5:28pm PDT

Грейс со смехом ответила, что не делала этого раньше, и принялась наносить румяна на лицо папы.

"А теперь что ты делаешь, черт возьми?" - продолжил возмущаться Марк.

"Делаю тебе ужасный макияж!" - захихикала дочка.

Mark Wahlberg going to come out of this quarantine looking like a brand new man pic.twitter.com/KfiEQyN2Xf — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) March 31, 2020

Грейс - младшая из четырех детей Уолберга и его жены Реи Дарем. У него также есть 16-летняя дочь Элла и два сына - 11-летний Брендан и 14-летний Майкл.

Ранее в одном из интервью Марк рассказывал, как тяжело ему подпускать парней к своей старшей дочери. Однажды к ним в гости пришел друг Эллы, которому она очень нравится.

"У меня включается режим гиперопеки. Для меня не существует какого-то типа парней, которые подошли бы моей дочери, никто не подходит. Я становлюсь излишне бдительным. Но тот парень был весьма приятным, вежливым и умным, вел себя очень прилично", - поделился Уолберг.

Напомним, HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера. Шоу получило название "Уол-стрит".