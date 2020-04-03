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Пятница, 03.04.2020
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Пример для многих: "Железный Арни" показал, как он тренируется на карантине (Видео)

Пример для многих: "Железный Арни" показал, как он тренируется на карантине (Видео)
17:15 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Арнольд Шварценеггер показал свои усердные тренировки во время карантина.

Все хорошо в этом ролике, только одного не учел голливудский актер - не у всех есть такой гигантский участок в собственности.

Ролик, который известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер разместил в Твиттере, он подписал так:

"Оставайся дома, оставайся в форме. Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать нашу физическую форму".

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При этом Арни разъезжает по усадьбе на военном грузовичке, останавливается на лужайке, делает растяжку, достает из кузова штангу и начинает ее тягать.

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В общем, тема неплохая, но не всем подходит.

Напомним, голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии не остался в стороне в связи с пандемией коронавируса. Звезда "Терминатора" пожертвовал миллион на нужды врачей.

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Все по теме:

Упражнения, Спорт, Арнольд Шварценеггер, Тренировка, Актер, Карантин.
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