Пример для многих: "Железный Арни" показал, как он тренируется на карантине (Видео)

Все хорошо в этом ролике, только одного не учел голливудский актер - не у всех есть такой гигантский участок в собственности.
Ролик, который известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер разместил в Твиттере, он подписал так:
"Оставайся дома, оставайся в форме. Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать нашу физическую форму".
При этом Арни разъезжает по усадьбе на военном грузовичке, останавливается на лужайке, делает растяжку, достает из кузова штангу и начинает ее тягать.
В общем, тема неплохая, но не всем подходит.
Напомним, голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии не остался в стороне в связи с пандемией коронавируса. Звезда "Терминатора" пожертвовал миллион на нужды врачей.