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"Отдамся малому и среднему": Владимир Дантес поможет бизнесу во время карантина

"Отдамся малому и среднему": Владимир Дантес поможет бизнесу во время карантина
11:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Во время карантина, артист решил бесплатно продвигать украинские стартапы.

Певец и телеведущий Владимир Дантес запустил инициативу по поддержке украинского малого и среднего бизнеса во время карантина.

Вместе с известными публичными людьми певец поможет в бесплатном продвижении локальных украинских стартапов в Instagram.

Раз в две недели каждый из амбассадоров инициативы будет самостоятельно выбирать одну из украинских компаний и бесплатно продвигать с помощью поста и сториз в своих Instagram аккаунтах. Проект продлится 3 месяца и призван помочь украинским бизнесменам сохранить свое дело в условиях карантина.

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К проекту также присоединились певица Надя Дорофеева, соосновательница "Oh my look" Лера Бородина, блогер Алексей Дурнев, бизнесмен Гарик Корогодский и основательница "Кураж базара" Алена Гудкова. В итоге, общий охват инфлюенсеров составит более 6 миллионов человек.

"За всю свою жизнь я был помощником столяра, МС в клубе, пел в церкви и хоре мальчиков при оперном театре, собирал яблоки, работал барменом, официантом, продавцом в магазине, устанавливал видеоохранные системы наблюдения и ролеты, а также преподавал вокал...Я понимаю, что во время кризиса страдают все, но больше всего малый и средний бизнес. Поэтому хочу поддержать таких же ребят, как и я. Ребят, которые открыли свое первое дело и в период карантина могут понести критические убытки", - комментирует Дантес.

Фото www.instagram.com/vladimirdantes

Чтобы подать заявку, предпринимателям нужно заполнить анкету на сайте post4rost.com, рассказав про свой продукт, миссию компании, ее цены и дать ссылки на соцсети бренда. Ограничение для участников только одно – это должен быть локальный украинский бизнес.

Напомним, певица Надя Дорофеева в розовой маске дала советы, чем заняться на карантине.

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Все по теме:

Бизнес, Поддержка, Карантин, Певец, Надя Дорофеева, Алексей Дурнев, Владимир Дантес, Лера Бородина, Гарик Корогодский, Алена Гудкова.
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