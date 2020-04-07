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"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам

"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам
16:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета II обратилась ко всем медикам с трогательной речью.

Сегодня, 7 апреля, отмечают Всемирный день здоровья. Учитывая жертвенность работников медицинской сферы при современных обстоятельствах, королева Елизавета II обратилась к врачам с трогательной речью.

На личных страницах королевской семьи появился ролик, которым члены британской монаршей семьи выразили благодарность работникам медицинской сферы. Сама же Королева Елизавета II обратилась к представителям профессии, которые сегодня несут повышенную ответственность за жизни граждан по всему миру.

Ее Величество подчеркнула, что в именно в подобных критических моментах проявляются лучшие человеческие черты. Она поблагодарила медиков за самоотверженную работу и настойчивость, ведь каждый день они добросовестно работают для защиты и улучшения здоровья и благополучия общества.

Преданность бесчисленного количества медсестер, акушерок и других работников сферы здравоохранения служению в этих сложнейших обстоятельствах является примером для всех нас, – говорится в речи королевы Елизаветы II.

Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

Стоит отметить, что на днях Ее Величество выступила с официальным обращением к британскому народу. Она призвала граждан к самодисциплине и поблагодарила тех, кто придерживается карантина. Кроме того, королева Елизавета II поблагодарила работников Национальной службы здравоохранения и подчеркнула, что только благодаря совместным усилиям стране удастся вернуться к полноценной жизни без COVID-19.

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