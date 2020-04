"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам

Сегодня, 7 апреля, отмечают Всемирный день здоровья. Учитывая жертвенность работников медицинской сферы при современных обстоятельствах, королева Елизавета II обратилась к врачам с трогательной речью.

На личных страницах королевской семьи появился ролик, которым члены британской монаршей семьи выразили благодарность работникам медицинской сферы. Сама же Королева Елизавета II обратилась к представителям профессии, которые сегодня несут повышенную ответственность за жизни граждан по всему миру.

Ее Величество подчеркнула, что в именно в подобных критических моментах проявляются лучшие человеческие черты. Она поблагодарила медиков за самоотверженную работу и настойчивость, ведь каждый день они добросовестно работают для защиты и улучшения здоровья и благополучия общества.

Преданность бесчисленного количества медсестер, акушерок и других работников сферы здравоохранения служению в этих сложнейших обстоятельствах является примером для всех нас, – говорится в речи королевы Елизаветы II.

Today, on #WorldHealthDay, The Queen has sent a message to healthcare professionals across the Commonwealth and around the world, on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/AL2N08qnjE

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020