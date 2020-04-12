День рождения Эль Фаннинг: какие сладкие подарки получила 22-летняя голливудская актриса (Фото)

Новости шоу бизнеса:22-летняя американская актриса является младшая сестрой актрисы Дакоты Фэннинг.

Следуя международному завету "сидите дома и не давайте распространяться коронавирусу", Элль встретила этот праздник дома в компании матери Хизер и старшей сестры Дакоты.

Однако это не помешало многочисленным друзьям и близким Фаннинг отправить ей бесконтактной доставкой сразу несколько сладких подарков.

Первой же торт - "одетый" в защитную маску - подарила ей мама: "Все, кто меня знает, помнят, что я просто обожаю клубнику. И поэтому сегодня моя мама удивила меня самым милым и забавным тортом из возможных. Эта слоеная Клубника определенно встречает день рождения на стиле, даже во время пандемии", - написала Эль в своем Instagram и поделилась снимком розового произведения кондитерского искусства.

Фото www.instagram.com

Еще несколько больших тортов актриса получила в течение дня. Один - украшенный кремом, глазурью и надписью "С Днем Рождения, Эль" - подарила актрисе инструктор по йоге Дав Роуз.

Еще два - со снимками самой Эль во время путешествия по Италии - принесла ее подруга Холли.

Старшая сестра Фаннинг Дакота этому тренду не последовала - зато поделилась с подписчиками своего Instagram их семейными фото разных лет и написала эмоциональное поздравление: "Для моей большой маленькой сестры: спасибо тебе за то, что терпишь меня, даже когда я ужасно раздражаю, за то, что спускаешься на первый этаж принести мне что-нибудь, когда я сама ленюсь это сделать. И за то, что ты лучшая сестра, о которой только можно мечтать. Люблю тебя".

Фото www.instagram.com

Напомним, сервис Hulu опубликовал тизер сериала "Великая" о принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, вошедшей в историю под именем Екатерины Великой. Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг, а также британский актер Николас Холт.