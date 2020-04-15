"Девушка Бонда" без макияжа: переболевшая Ольга Куриленко выложила новое фото

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса не боится показать себя в "домашнем" виде.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко не боится показывать свою натуральную красоту.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором она изображена совершенно без макияжа. На снимке лицо актрисы изображено крупным планом. Она, скорее всего, лежит на кровати среди мягких подушек. Волосы ее распущены, а на лице нет и следа косметики.

В подписи к фото Куриленко посоветовала подписчикам не скучать во время карантина, а найти себе занятие: приготовить покушать, перебрать старые вещи, рассортировать файлы на компьютере, заняться чтением книг или выучить новый язык.

Фото www.instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Я делала все это, и у меня не было ни минуты свободной. Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы они были длиннее", - подытожила Куриленко.

Напомним, недавно Ольга Куриленко переболела коронавирусом. Актриса также рассказала, как себя чувствует после болезни.