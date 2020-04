Сказки на ночь от Тома Харди: звезда "Венома" станет рассказчиком на канале BBC (Фото, Видео)

Звезда "Венома" и "Безумного Макса" Том Харди вновь стал участником программы Bedtime Stories детского канала BBC CBeebies - британской версии "Спокойной ночи, малыши", - где он прочитает несколько сказок для детей.

Актер возьмет на себя обязанность читать на ночь детям и будет читать по одной сказке в день в течение недели, начиная с 27 апреля. По сообщению канала, начнет Том со сказки итальянского автора про кактус, который хотел обниматься. У Харди самого трое детей, которые, вероятно, тоже с удовольствием будут слушать папины сказки.

Пользователи с восторгом отреагировали на анонс. Взрослые зрители программы отмечают, что тоже будут смотреть выпуски ради любимого актера.

You asked. He stepped up!

Tom Hardy's back!

NEW Bedtime Stories every night from 27th April - 1st May #BedtimeStory pic.twitter.com/tZs0EHvpN0

— CBeebies Grown-Ups (@CBeebiesHQ) April 15, 2020