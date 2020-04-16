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Сказки на ночь от Тома Харди: звезда "Венома" станет рассказчиком на канале BBC (Фото, Видео)

Сказки на ночь от Тома Харди: звезда "Венома" станет рассказчиком на канале BBC (Фото, Видео)
19:32 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:С 27 апреля по 1 мая Том Харди будет рассказывать сказки на детском канале BBC - CBeebies.

Звезда "Венома" и "Безумного Макса" Том Харди вновь стал участником программы Bedtime Stories детского канала BBC CBeebies - британской версии "Спокойной ночи, малыши", - где он прочитает несколько сказок для детей.

Актер возьмет на себя обязанность читать на ночь детям и будет читать по одной сказке в день в течение недели, начиная с 27 апреля. По сообщению канала, начнет Том со сказки итальянского автора про кактус, который хотел обниматься. У Харди самого трое детей, которые, вероятно, тоже с удовольствием будут слушать папины сказки.

Пользователи с восторгом отреагировали на анонс. Взрослые зрители программы отмечают, что тоже будут смотреть выпуски ради любимого актера.

"Я буду его смотреть! Детей тоже позову", "Мне кажется, Том читает лучше всех. Детям он очень нравится и взрослым тоже. Прекрасные новости", "Это лучшая новость за последнюю неделю!" - пишут в комментариях анонса.

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По словам источника из окружения актера, Харди хочет немного помочь семьям, которые остались в изоляции с детьми и хотят немного отдохнуть от родительских обязанностей.

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Сказки для CBeebies уже читали Крис Эванс, Джеймс МакЭвой, Орландо Блум и другие звезды.

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Все по теме:

BBC, Карантин, Том Харди, Bedtime Stories, CBeebies.
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