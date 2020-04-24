"С днем рождения, Тусик": Ирина Шейк выложила архивное фото со своей сестрой

Сейчас Ирину Шейк знают во всем мире как одну из самых красивых моделей. Кажется, за прошедшие годы она ни капли не изменилась. И правда, на архивных детских снимках она выглядит так же очаровательно.
Ирина Шейк по праву считается одной из самых блистательных топ-моделей. Правильные черты лица, пухлые губы, выразительный взгляд, смуглая кожа, безупречная фигура и, что немаловажно, притягательная энергетика. 34-летняя модель следит за питанием и дружит со спортом.
Не так давно Ирина опубликовала архивное фото: на нем будущей звезде подиумов и рекламных кампаний всего 14. Уже тогда пользователи Сети отметили, какой красавицей была Шейк. Дальше - больше.
22 апреля знаменитость разместила в своем Инстаграме еще один кадр из прошлого.
Фото www.instagram.com/irinashayk
На фото Ирина стоит рядом со своей старшей сестрой-именинницей, которую ласково называет Тусик. Джинсовая юбка у одной, сумка на плече у другой: похоже, сестры уже в подростковом возрасте были теми еще модницами! Родство Татьяны Петенковой (в девичестве, разумеется, Шайхлисламовой), что называется, налицо! Те же фамильные пухлые губы, аккуратный нос и мечтательный взгляд.
Фото www.instagram.com/tatianapetenkova
Напомним, всемирно известная модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для журнала Interview Magazine. 34-летняя звезда и редакция глянца решили посвятить новую фотоисторию гардеробу на карантине.