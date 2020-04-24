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"С днем рождения, Тусик": Ирина Шейк выложила архивное фото со своей сестрой
Ирина Шейк поздравила старшую сестру совместным архивным фото

"С днем рождения, Тусик": Ирина Шейк выложила архивное фото со своей сестрой

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"С днем рождения, Тусик": Ирина Шейк выложила архивное фото со своей сестрой
16:43 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Российская супермодель Ирина Шейк поздравила старшую сестру Татьяну совместным архивным фото.

Сейчас Ирину Шейк знают во всем мире как одну из самых красивых моделей. Кажется, за прошедшие годы она ни капли не изменилась. И правда, на архивных детских снимках она выглядит так же очаровательно.

Ирина Шейк по праву считается одной из самых блистательных топ-моделей. Правильные черты лица, пухлые губы, выразительный взгляд, смуглая кожа, безупречная фигура и, что немаловажно, притягательная энергетика. 34-летняя модель следит за питанием и дружит со спортом.

Не так давно Ирина опубликовала архивное фото: на нем будущей звезде подиумов и рекламных кампаний всего 14. Уже тогда пользователи Сети отметили, какой красавицей была Шейк. Дальше - больше.

22 апреля знаменитость разместила в своем Инстаграме еще один кадр из прошлого.

Фото www.instagram.com/irinashayk

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На фото Ирина стоит рядом со своей старшей сестрой-именинницей, которую ласково называет Тусик. Джинсовая юбка у одной, сумка на плече у другой: похоже, сестры уже в подростковом возрасте были теми еще модницами! Родство Татьяны Петенковой (в девичестве, разумеется, Шайхлисламовой), что называется, налицо! Те же фамильные пухлые губы, аккуратный нос и мечтательный взгляд.

Фото www.instagram.com/tatianapetenkova

Напомним, всемирно известная модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для журнала Interview Magazine. 34-летняя звезда и редакция глянца решили посвятить новую фотоисторию гардеробу на карантине.

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Модель, Ирина Шейк, Татьяна Петенкова.
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