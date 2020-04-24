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Джамала искренне поздравила всех мусульман с Рамаданом (Фото)

Джамала искренне поздравила всех мусульман с Рамаданом (Фото)
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица крымскотатарского происхождения поделилась архивной фотографией, где изображена в традиционной, для ее народа, одежде.

Победительница "Евровидения-2016" Джамала не забывает традиций своей родины и отмечает все праздники.

Вчера, 23 апреля, начался мусульманский пост Рамадан, которого придерживаются все верующие. К их числу принадлежит артистка и ее семья. Поздравления она высказала на личной странице в инстаграме.

Джамала чтит и уважает обычаи родной земли, где бы ни была. Не забывает и о народном наряде. В сети она распространила архивных снимок, на котором предстала в красном образе, который состоял из платья с цветочным принтом, брюк и вязаного крадигана. На голове у нее видим шляпу фиолетового цвета с золотистыми вкраплениями.

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Среди аксессуаров есть длинные висячие серьги золотистого цвета. Волосы исполнительница заплела в две косички, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на губах.

"Поздравляю всех мусульман с началом священного месяца Рамадан! Сил и терпения!" - написала Джамала в публикации.

Фото www.instagram.com/jamalajaaa

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Напомним, украинская певица Джамала, которая готовится снова стать мамой, рассказала, как протекает ее вторая беременность и чем она отличается от первой.

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Праздник, Рамадан, Поздравление, Певица, Джамала, Рамадан 2020.
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