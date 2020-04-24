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Елена Кравец поделилась фотографиями своей огромной семьи

Елена Кравец поделилась фотографиями своей огромной семьи
22:04 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса "Квартала 95" показала, как проводит время на карантине.

Актриса "Квартала-95" и "Женского Квартала" Елена Кравец вместе с мужем воспитывает троих детей. Кравец редко делится снимками с поклонниками из личного архива и почти не показывает своих двойняшек – Ваню и Катю. Елена на несколько дней уехала в Одессу, где прекрасно провела время.

"Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много", - подписала серию фото Елена Кравец.

Подписчики главной женщины в "Квартале" начали наперебой осыпать комплиментами.

 
 
 
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Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много. Надо отдать должное ребятам из @volkswagen_ua. Очень оперативно они нашли семерым нам вместительный и комфортный автомобиль, внутри которого мы, можно сказать, «залишались вдома» даже находясь в дороге: говорили наперебой, смеялись, капризничали, жевали хот-доги и хрустели чипсами, пели хором песни из мультиков и засыпали под аудиосказки, мчались на перегонки с облаками и думали каждый о своём, глядя в окно... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные лёгкие ветра свежего. Привезли Киеву в подарок:). #воттакойвикенд #мультиванминивэн #собралисьпошурику @volkswagen_ua

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"Лена, вы очень красивая", "Люблю Одессу, люблю Киев! Люблю Украину, Приезжайте к нам ещё!", "Самые лучшие поездки-это семейные!))", "Молодцы это здорово",- отметили фолловеры Елены Кравец.

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Актриса 17 лет счастливо замужем за коллегой по цеху Сергеем Кравец, с которым познакомилась еще на первых этапах создания "Квартала". Более того, старшая дочь звезды Маша уже вполне самостоятельная - девушка живет отдельно от родителей уже какое-то время.

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Дети, Квартал-95, Актриса, Елена Кравец, Сергей Кравец.
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