Елена Кравец поделилась фотографиями своей огромной семьи

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса "Квартала 95" показала, как проводит время на карантине.

Актриса "Квартала-95" и "Женского Квартала" Елена Кравец вместе с мужем воспитывает троих детей. Кравец редко делится снимками с поклонниками из личного архива и почти не показывает своих двойняшек – Ваню и Катю. Елена на несколько дней уехала в Одессу, где прекрасно провела время.

"Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много", - подписала серию фото Елена Кравец.

Подписчики главной женщины в "Квартале" начали наперебой осыпать комплиментами.

"Лена, вы очень красивая", "Люблю Одессу, люблю Киев! Люблю Украину, Приезжайте к нам ещё!", "Самые лучшие поездки-это семейные!))", "Молодцы это здорово",- отметили фолловеры Елены Кравец.

Актриса 17 лет счастливо замужем за коллегой по цеху Сергеем Кравец, с которым познакомилась еще на первых этапах создания "Квартала". Более того, старшая дочь звезды Маша уже вполне самостоятельная - девушка живет отдельно от родителей уже какое-то время.