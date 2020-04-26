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Кэмерон Диас высказалась о своем браке в прямом эфире (Видео)

Кэмерон Диас высказалась о своем браке в прямом эфире (Видео)
21:31 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Кэмерон Диас провела прямой эфир в Instagram со своим любимым и бессменным на протяжении уже многих лет визажистом Гуччи Вестман, как сегодня они выпустили новое совместное видео - уже на YouTube.

Если вчера Кэмерон и Гуччи ограничились обычными женскими разговорами, то на этот раз визажист пришла к актрисе домой (видимо, это было еще до повсеместного карантина) и к беседе добавился бьюти-мастер-класс.

Новый выпуск рубрики Гуччи - Makeup & Friends - позволяет немного рассмотреть дом Кэмерон Диас в Лос-Анджелесе, в котором она, по собственному признанию, почти безвылазно находится "последние 6 лет".

Помимо того, что девушки рассказали о своем знакомстве, вспомнили момент славы самой Гуччи - которому поспособствовала, конечно же, Кэмерон, - лучшие выходы актрисы на красные дорожки, съемки для именитых глянцевых журналов и многое другое, они еще и снова поговорили о личном.

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"Мне нравится быть замужем. Лучшее, что случилось со мной в этой жизни - знакомство с моим мужем, наши отношения, наша дружба", - призналась Кэмерон.

Далее она рассказала о своем языке любви, и это признание довело ее до слез: "Я нахожусь в этом доме уже 6 лет, и большую его часть занимает моя кухня. Когда я готовлю что-то своим близким людям, тем, которых очень люблю, я стараюсь передать им таким образом частичку своего тепла и доброго расположения. Мне хочется, чтобы они почувствовали мою любовь. Так, извини, я начинаю плакать".

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В этот раз Кэмерон не затронула тему материнства, но достаточно подробно высказалась о ней неделю назад в прямом эфире своей подруги и основательницы модного портала Who What Wear Кэтрин Пауэр: "Мне нравится быть мамой. Это лучшая, лучшая, лучшая часть моей жизни. Я так благодарна за это и так счастлива! И мне очень повезло, что я проживаю этот опыт вместе с Бенджи. Он просто потрясающий отец. Ему ничего не стоит и что-то приготовить, и убрать, и взять на себя уход за ребенком. Мы очень круто проводим время. Я просто в восторге и до сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной!"

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Все по теме:

Актриса, Интервью, Кэмерон Диас, Гуччи Вестман, Makeup &amp; Friends.
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