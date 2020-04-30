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"Меня постоянно отвергали": Скарлетт Йоханссон рассказала о своей актерской карьере

"Меня постоянно отвергали": Скарлетт Йоханссон рассказала о своей актерской карьере
20:54 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:В новом интервью журнала Parade актриса отметила, что всегда была "вторым вариантом".

В прошлом году Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых голливудских актрис. Но на пути к успеху ей пришлось получить множество отказов.

"С юного возраста меня постоянно отвергали. Сначала тебе отказывают в роли, но потом звонят и все же предлагают ее. Можно сказать, я построила свою карьеру, будучи "вариантом номер два", - поделилась Скарлетт.

Йоханссон сыграла Черную Вдову в фильме Marvel, но изначально на эту роль была назначена другая актриса. Скарлетт пригласили сниматься, когда Эмили Блант отказалась от роли из-за своего жесткого графика.

Йоханссон также пробовалась на роль Лисбет Саландер в фильме "Девушка с татуировкой дракона", но, как сообщает The Hollywood Reporter, режиссер Дэвид Финчер "был слишком отвлечен ее сексуальной привлекательностью".

"Она была превосходна. Прослушивание прошло отлично, уверяю вас. Но в случае со Скарлетт ты ждешь, чтобы она скорее разделась в кадре", - отметил Финчер.

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Ранее в разговоре с The Hollywood Reporter Скарлетт Йоханссон рассказала, что режиссеры видели ее только в одном свете.

"В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но это очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений. Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти просто некуда", - поделилась актриса и призналась, что даже думала уйти из кино.

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Скарлетт Йоханссон, Карьера, Parade.
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