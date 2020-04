"Мою жену лишили всего": муж Регины Тодоренко о последствиях скандала

View this post on Instagram

Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью.Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!Не важно, правы вы или нет.... мы можем ошибаться,но я всегда буду за вас горой!А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности,ораторы,гении,изобретатели,ученые,профессора,лингвисты,академики,создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне.Оставьте хрупкую девочку в покое.она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые! С Праздником вас всех всё равно. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я , в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью - даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас))))) Всего доброго))) и прекрасно вам дня!!!