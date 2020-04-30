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"Мою жену лишили всего": муж Регины Тодоренко о последствиях скандала

"Мою жену лишили всего": муж Регины Тодоренко о последствиях скандала
22:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Влад Топалов обратился к пользователям социальных сетей и отметил, что именно они лишили возлюбленную денег, контрактов и званий, которых она успела достичь.

В течении пяти последних дней в сети обсуждают скандальное интервью Регины Тодоренко, которым она подорвала свой имидж после критических высказываний на тему домашнего насилия. Муж ведущей Влад Топалов обратился к хейтерам во время онлайн-трансляции в инстаграме и подчеркнул, что именно они лишили его жену денег, контрактов и проектов.

После того, как на звезду посыпался шквал критики, с ней прекратили сотрудничество компании PepsiCo и P&G, сок J7 и подгузники Pampers которых она рекламировала. Кроме того, Тодоренко лишили титула "Женщина года", который ей присудило издание Glamour. Несмотря на то, что ведущая публично раскаялась за свои слова в силу неосведомленности и даже объявила о съемках тематических программ о насилии в семьях, ее репутация в шоу-бизнесе безвозвратно испорчена.

Ранее ее муж Влад Топалов отмечал, что сразу после скандала его жена вдоволь "настрадалась и нарыдалась". Однако сейчас семья ощутила последствия инцидента значительно разительнее. Регина Тодоренко одним интервью перечеркнула все то, что получала за годы телевизионной и сценической деятельности.

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"Я вам честно скажу, моя семья пережила тяжелый стресс за последние 5 дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она достигла - званий, проектов, контрактов, работы, денег. Всего!" - отметил Топалов.

Российский певец признался, что для него всегда будут важными только семья и здоровье близких. Он готов дать отпор всем тем, кто нападал на его жену и 4-месячного сына. Влад Топалов не скрывает того, что своими словами Тодоренко оскорбила множество людей, которые в свою очередь оскорбили ее. "Было бы замечательно, если бы мы научились быть добрее", - отметил Топалов.

 
 
 
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Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью.Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!Не важно, правы вы или нет.... мы можем ошибаться,но я всегда буду за вас горой!А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности,ораторы,гении,изобретатели,ученые,профессора,лингвисты,академики,создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне.Оставьте хрупкую девочку в покое.она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые! С Праздником вас всех всё равно. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я , в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью - даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас))))) Всего доброго))) и прекрасно вам дня!!!

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Все же он решил поставить точку в публичном обсуждении скандала вокруг его жены и даже опубликовал в инстаграме сообщение-примирение после многочисленных резких высказываний в адрес хейтеров: "Предлагаю двигаться всем дальше. Что скажете? За? Я устал от всей этой злобы и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого".

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Скандал, Последствия, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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