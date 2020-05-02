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Меган Маркл проиграла первый суд против британских газет: детали

Меган Маркл проиграла первый суд против британских газет: детали
18:45 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл обвиняет издание Mail on Sunday во вмешательстве в личную жизнь из-за публикации письма, которое она написала своему отцу.

Британский таблоид The Mail on Sunday выиграл первый раунд юридического сражения против жены принца Гарри Меган за публикацию письма, которое она написала своему отцу.

В феврале 2019 года издание опубликовало несколько статей, цитируя рукописное письмо герцогини Сассекской до своего отца Томаса Маркла, пишет ВВС Украина.

Адвокаты герцогини обвиняют The Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных. В октябре прошлого года они подали иск против газеты и медиакомпании Associated Newspapers, которой она принадлежит.

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Издание все обвинения отрицает. Представители The Mail on Sunday добились в суде отмены части требований Меган. Его адвокаты, однако, заявили, что это не меняет "основных элементов этого дела". Во время слушаний, состоявшихся на прошлой неделе, адвокаты Associated Newspapers попросили отклонить часть исков по делу Меган.

Судья Марк Ворби согласился аннулировать некоторые иски Меган, в частности, ее утверждение, что издатель действовал "нечестно", выпуская определенные части листа, что исказило общую картину. Он также отклонил утверждение жены принца Гарри о том, что издатель намеренно "откопал" проблемы между ней и ее отцом, и что у него цель была публикация навязчивых или оскорбительных историй о ней.

Судья заявил, что обвинения, которые он вычеркнул, не касающиеся "сути дела", и что к ним можно вернуться на более позднем этапе слушаний, если они будут иметь надлежащее правовое основание.

Иск Меган против холдинга Associated Newspapers касается пяти статей: двух в the Mail on Sunday и трех в MailOnline, которые вышли в феврале 2019 года. Статьи воспроизводили части рукописного письма, которые она прислала отцу Томасу Марклу в начале 2018 года.

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Меган утверждает, что письмо было "частным и конфиденциальным" и "подробно описывал ее интимные мысли и чувства о здоровье отца и ее отношения с ним на то время". Она требует возмещения ущерба за якобы злоупотребления частной информацией, нарушение авторских прав и нарушение закона о защите персональных данных.

Associated Newspapers полностью отрицает обвинения и заявляет, что будет активно защищаться в суде.

В прошлом месяце стало известно, что принц Гарри и Меган прекращают сотрудничество с британскими таблоидами. В письме, отправленном главным редакторам газет и сайтов, входящих в холдинг Sun, Mirror, Mail и Express, говорится о том, что герцог и герцогиня Сассекская связывают такое решение с тем, что издания публикуют новостные истории, которые искажают правду, являются ложными или нарушают приватность.

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Суд, Принц Гарри, Меган Маркл, Mail on Sunday.
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