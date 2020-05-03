Приклеил дочь к стене: Даниэль Салем показал, как нужно проводить время с детьми на карантине (Видео)

Новости шоу бизнеса:Телеведущий Даниэль Салем позабавил всю сеть забавным видео со своей дочкой.

Актер и телеведущий Даниэль Салем сейчас находится на самоизоляции со своей семьей в Одессе.

Артист поделился на своей странице в Instagram шуточным лайфхаком для родителей, как найти время на многочисленные онлайн-курсы, изучение языков или просмотр сериалов.

"При записи видео не пострадала ни одна стена! Дочь довольна! Впервые все поела, даже овощи, а брокколи оказалась очень вкусной!!! Советую всем папам! 50 метров - 80 грн. Если больше чем один ребенок в семье, то сматывайте вместе и потом к стене! Когда укладываете спать - тоже можно к полу, работает. Проверено!", - подписал артист видео.

Напомним, ранее ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем рассказал о своем нелегком пути к успеху.