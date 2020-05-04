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"Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки

"Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
18:47 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса Холли Мэри Комбс обвинила президента США в смерти дедушки, который заразился коронавирусом.

Звезда "Зачарованных" Холли Мэри Комбс высказала в Twitter свое отношение к президенту Соединенных Штатов.

Она оставила комментарий Дональду Трампу: "Мой дедушка умер сегодня. Он голосовал за вас. Он поверил вам, когда вы сказали, что этот вирус не страшнее гриппа. Он верил каждому вашему слову. Сегодня он умер от COVID-19 - на следующий день после своей 66-й годовщины свадьбы. Вы позорите человеческую расу".

Холи Мэри получила в ответ много негативных комментариев от сторонников Трампа и еще раз подчеркнула, что испытывает к президенту "абсолютную нетерпимость".

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Ранее Брэд Питт посмеялся над Дональдом Трампом и его высказываниями насчет коронавируса. В новом выпуске Saturday Night Live актер предстал в роли советника Дональда Трампа по коронавирусу доктора Энтони Фаучи. Питт в образе доктора иронично прокомментировал высказывания Трампа о том, что вакцина "скоро появится", о том, что каждый сможет пройти тест на вирус, и о том, что можно попробовать лечить вирус инъекциями дезинфицирующего средства или мощными световыми вспышками. Некоторые сомнительные слова президента Питт не смог прокомментировать и отреагировал на них "фейспалмом".

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Все по теме:

Брэд Питт, Дональд Трамп, Коронавирус, Холли Мэри Комбс, Covid-19.
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