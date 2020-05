"Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки

Звезда "Зачарованных" Холли Мэри Комбс высказала в Twitter свое отношение к президенту Соединенных Штатов.

Она оставила комментарий Дональду Трампу: "Мой дедушка умер сегодня. Он голосовал за вас. Он поверил вам, когда вы сказали, что этот вирус не страшнее гриппа. Он верил каждому вашему слову. Сегодня он умер от COVID-19 - на следующий день после своей 66-й годовщины свадьбы. Вы позорите человеческую расу".

Холи Мэри получила в ответ много негативных комментариев от сторонников Трампа и еще раз подчеркнула, что испытывает к президенту "абсолютную нетерпимость".

Holly getting Trumpers off her timeline like : pic.twitter.com/AoEpYBJtrf

— Tasha ♡ (@Natashapllcharm) April 28, 2020