ONUKA показала редкие семейные фото с мужем

View this post on Instagram

Я ніколи не стану блогером. Хоча й статистика користування мережею на моєму айфоні зросла, здається, вдвічі за час карантину. Вина тому, без перебільшень, соцмережі. І це при тому, що на телефоні у мене лише додаток Instagram. Лише один клік, і я переглядаю третю «Квартиру тижня» від @thevillageua , ще один свайп — вивчаю останні релізи на @slukh.media , а далі все, як в тумані: новий пост на @honchar.museum , а на @nowasteukraine — інфо про кур'єрів, які допомагають сортувати відходи, тут — @ozeroua — класні екологічні товари від українських виробників... ⠀ Так може минути година. ⠀ Instagram, як на мене, щось на зразок повернення в еру MySpace за часів Tomato Jaws. З теплом згадую той час. Тоді ж через сервіс була організована така кількість наших гастролей, стільки класних знайомств відбулось — світ звужувався у буквальному сенсі на очах. Заходиш в онлайн, а тут повідомлення від Tigerskin — «Can I make some remix for You?». А повідомленнями пізніше ти отримуєш той самий омріяний трек. Все було вперше. Інакше. А зараз тут проходить все наше життя. Чим стрімкіше діджиталізується світ, тим більше я ціную аналоговість. Спілкування має бути живим, книги — паперовими, а концерти — офлайновими. Як на мене. ⠀ Кайф від розмови тет-а-тет, від заведення механічного годинника, від скрипу платівки — віддала би заради цього мільйони лайків. Ми живемо у «Чорному дзеркалі», де за нашими цифровими відбитками вже сьогодні можна створити копії. Реклама випереджає наші бажання покупок, а якщо ти випадаєш з онлайну, то хід цілком реального життя зведено нанівець. Наші сторінки у мережах нас зробили "кращими версіями себе", питання в тому — які переваги ми знаходимо у цьому?! За ким слідкуємо? Що корисного від цього беремо у реальне життя?