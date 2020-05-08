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ONUKA показала редкие семейные фото с мужем

ONUKA показала редкие семейные фото с мужем
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица редко делится семейными фотографиями, однако иногда бывают исключения.

На днях в сети появилась серия романтических фото, где артистка позирует вместе с мужем.

Немало знаменитостей не рассказывают о семейной жизни. К их числу относится и ONUKA. Она любит делиться философскими размышлениями, однако не дополняет их нежными фотографиями с любимым мужем. Но звезда решила порадовать поклонников и опубликовала на личной странице в инстаграме сразу несколько чувственных кадров.

На семейных фото Ната нежно обнимает своего мужа - Евгения Филатова. Влюбленные смотрят в зеркало, чистят зубы и мило улыбаются. Особую атмосферу создаютчерно-белые цвета фотографий.

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В публикации Наталья призналась, что она никогда не станет блогером. Несмотря на то, что статистика пользования интернетом на ее телефоне за время карантина возросла почти вдвое. Много времени она уделяет инстаграму, однако в сети является наблюдателем.

"Чем стремительнее диджитализуется мир, тем больше я ценю аналоговость. Как по мне, общение должно быть живым, книги - бумажными, а концерты - оффлайновыми", - отметила певица.

 
 
 
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Я ніколи не стану блогером. Хоча й статистика користування мережею на моєму айфоні зросла, здається, вдвічі за час карантину. Вина тому, без перебільшень, соцмережі. І це при тому, що на телефоні у мене лише додаток Instagram. Лише один клік, і я переглядаю третю «Квартиру тижня» від @thevillageua , ще один свайп — вивчаю останні релізи на @slukh.media , а далі все, як в тумані: новий пост на @honchar.museum , а на @nowasteukraine — інфо про кур'єрів, які допомагають сортувати відходи, тут — @ozeroua — класні екологічні товари від українських виробників... ⠀ Так може минути година. ⠀ Instagram, як на мене, щось на зразок повернення в еру MySpace за часів Tomato Jaws. З теплом згадую той час. Тоді ж через сервіс була організована така кількість наших гастролей, стільки класних знайомств відбулось — світ звужувався у буквальному сенсі на очах. Заходиш в онлайн, а тут повідомлення від Tigerskin — «Can I make some remix for You?». А повідомленнями пізніше ти отримуєш той самий омріяний трек. Все було вперше. Інакше. А зараз тут проходить все наше життя. Чим стрімкіше діджиталізується світ, тим більше я ціную аналоговість. Спілкування має бути живим, книги — паперовими, а концерти — офлайновими. Як на мене. ⠀ Кайф від розмови тет-а-тет, від заведення механічного годинника, від скрипу платівки — віддала би заради цього мільйони лайків. Ми живемо у «Чорному дзеркалі», де за нашими цифровими відбитками вже сьогодні можна створити копії. Реклама випереджає наші бажання покупок, а якщо ти випадаєш з онлайну, то хід цілком реального життя зведено нанівець. Наші сторінки у мережах нас зробили "кращими версіями себе", питання в тому — які переваги ми знаходимо у цьому?! За ким слідкуємо? Що корисного від цього беремо у реальне життя?

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Исполнительница говорит, что аккаунты в социальных сетях сделали нас "лучшими версиями себя", но вопрос в том, какие преимущества мы находим в этом и что полезное берем в реальную жизнь.

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Певица, Евгений Филатов, ONUKA, Наталья Жижченко.
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