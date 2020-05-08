ONUKA показала редкие семейные фото с мужем

Новости шоу бизнеса:Украинская певица редко делится семейными фотографиями, однако иногда бывают исключения.

На днях в сети появилась серия романтических фото, где артистка позирует вместе с мужем.

Немало знаменитостей не рассказывают о семейной жизни. К их числу относится и ONUKA. Она любит делиться философскими размышлениями, однако не дополняет их нежными фотографиями с любимым мужем. Но звезда решила порадовать поклонников и опубликовала на личной странице в инстаграме сразу несколько чувственных кадров.

На семейных фото Ната нежно обнимает своего мужа - Евгения Филатова. Влюбленные смотрят в зеркало, чистят зубы и мило улыбаются. Особую атмосферу создаютчерно-белые цвета фотографий.

В публикации Наталья призналась, что она никогда не станет блогером. Несмотря на то, что статистика пользования интернетом на ее телефоне за время карантина возросла почти вдвое. Много времени она уделяет инстаграму, однако в сети является наблюдателем.

"Чем стремительнее диджитализуется мир, тем больше я ценю аналоговость. Как по мне, общение должно быть живым, книги - бумажными, а концерты - оффлайновыми", - отметила певица.

Исполнительница говорит, что аккаунты в социальных сетях сделали нас "лучшими версиями себя", но вопрос в том, какие преимущества мы находим в этом и что полезное берем в реальную жизнь.