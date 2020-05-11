Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера

Новости шоу бизнеса:Благодаря ладоням можно узнать всю правду о своем характере и жизни.

А вы знали, что руки каждого из нас с вами уникальны? И хоть внешне отличия не так уж и видны, но на самом деле они есть. И мы сейчас говорим не только об элементах папиллярных узоров, отвечающих за уникальность отпечатка пальца каждого из нас. Если присматриваться более пристально, то можно увидеть, что наши руки могут отличаться по форме ногтей, длине фаланг пальцев, а также по их толщине.

И, конечно, не стоит забывать про уникальность линий на ладошках, что дает возможность хиромантам рассказать многое о прошлом и настоящем человека. Некоторые люди скептически относятся к хиромантам и их деятельности, но наряду с этим найдутся и те, кто выстраиваются в очередь к ним на приём в желании узнать, чего ждать от этой жизни.

Если у вас нет времени ходить по таким специалистам, то предлагаем вам пройти быстрый тест, глядя на линии на ваших ладошках.

Расположение этих линий расскажет много интересного о вашей личности и о доминирующих чертах вашего характера. Готовы узнать и заодно проверить? Тогда скорее смотрите результаты и читайте расшифровку.

№1 - Если линии жизни совпадают на обеих ладошках

Это говорит в первую очередь о вашей ответственности и серьезности. Вы тот, на кого можно положиться и кому можно довериться. Ваша рациональность и организованность позволяет вам наперёд продумывать каждый свой шаг. Вы не любите хаоса и беспорядка. У вас все всегда продумано, до мельчайших подробностей. Вы привыкли жить по плану. А все, что идёт вразрез вашим нормам, только сбивает вас с толку. Вы не приемлите спешки и спонтанно принятых решений. Окружающие ценят вас за то, что вы умеете слушать и всегда готовы дать дельный совет, без навязывания своей точки зрения и отстаивания своей позиции. Вы не из тех, кто станет спорить в желании доказать, что только ваше мнение правильное. За вашу мягкость характера и податливость вас ценят и любят окружающие.

№2 - Если линия жизни левой руки ниже линии жизни правой руки

Это говорит о вашей мудрости. Вы привыкли окружаться себя людьми старше своего возраста. Такое расположение линий позиционирует вас как достаточно эмоционального и чувственного человека. Из вас получаются прекрасные романтики. Если вы влюбляетесь, то это навсегда. Наряду с этим вы цените свою свободу и независимость. А ещё у вас хорошо развита интуиция. Благодаря ей вы можете без проблем выявить лукавого человека, способного на предательство, обман и даже измену. С вами интересно заводить беседу, потому что с вами есть, что обсудить. И если вы вдруг найдете себе подобного, ваши бесконечные разговоры имеют все шансы перерасти в нечто большее.

№3 - Если линия жизни правой руки ниже линии жизни левой руки

Любовь не играет главенствующую роль в вашей жизни. К противоположному полу вы можете испытывать симпатию, привязанность, ни никак не любовь. Разница в возрасте, разность полов подогревают интерес, но до любви, большой и сильной, дело не доходит. Вы любите интриги. Вам важно производить на других впечатление своей неординарностью и эпатажностью. Но если дело доходит до женитьбы, семьи и детей, это не ваша история. Для вас это скучно и не составляет никакого интереса. По жизни вы игрок, который видит цель и готов достичь ее во что бы то ни стало. Целеустремлённости, амбициозности и решительности вам не занимать. Вы с легкостью справляетесь с любыми преградами и неурядицами в своей жизни. Вы не станете доверять другим. Вы верите в себя и полагаетесь только на свои силы.