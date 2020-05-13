Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной

Новости шоу бизнеса:Известная телеведущая и певица откровенно прокомсентировала скандал с домашним насилием.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко дала интервью интернет-изданию Meduza, в котором впервые откровенно высказалась о скандале с домашним насилием.

29-летняя звезда прокомментировала свое скандальное интервью, когда ее осудили за высказывания в адрес жертвы домашнего насилия. Напомним, телезвезда обвинила ее в том, что муж ее бьет. В частности, Тодоренко оскандалилась фразой "А что ты сделала, чтобы он не бил?", высказав мнение, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.

После скандала Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии на своем YouTube-канале.

В новом интервью телезвезда призналась, что была шокирована невероятным масштабом проблемы:

"Знаете, что еще меня потрясло? То количество историй, которые я услышала от своих близких: от знакомых, подруг, коллег по работе. Они впервые рассказали мне, что сами были жертвами насилия, что их избивали партнеры, но долгое время они молчали, потому что им было стыдно сознаться. То есть вскрылся невероятный масштаб проблемы, оказалось, что абсолютно каждый может столкнуться с насилием — вне зависимости от своего статуса, возраста, взглядов на жизнь и даже пола. Все это обрушилось на меня — и это был главный шок первых дней", — говорит звезда.

Тодоренко заявила, что с помощью своего фильма пришла к выводу, что в агрессии виноват только агрессор:

"В моей семье, как и во многих, были свои не лучшие времена, и это на мне как на ребенке оставило отпечаток. Поэтому я так болезненно воспринимаю эти разговоры и так эмоционально высказалась на эту тему. Вспоминать подробности сейчас уже не хочу. Своими слезливыми историями, вызывая жалость у людей, я никому не помогу. Я могу помочь своими действиями. Например — фильмом и теми дальнейшими шагами, которые я намерена предпринять теперь уже вместе с фондами, борющимися с насилием. В общем, делами. Словам я теперь не доверяю.

Мне пока все еще очень сложно говорить об этом, я, скорее, нахожусь в процессе переваривания полученной информации, но мне очень хочется достучаться до людей и сказать им, что можно решать проблемы по-другому. Мне не хочется никого оценивать. Но я убеждена, что каждый обязан контролировать свой гнев, это наша ответственность друг перед другом. Каждый имеет право уйти, если находится рядом с агрессором. В агрессии виноват только агрессор, больше никто", — говорит она.

Тодоренко также впервые прокомментировала финансовые потери, с которыми столкнулась после громкого скандала. Сообщалось, что звезда потеряла рекламные контракты на сумму в размере почти 7 млн грн.

"Я больше приобрела. Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация. Дай бог, чтобы каждая осознала, что она может взять себя в свои же руки и выпутаться из любой сложной ситуации. Если я этим фильмом помогла кому-то сделать первый шаг и обратиться за помощью или выйти из отношений, где существовал риск для здоровья и жизни, для меня это гораздо больше, чем потерянные миллионы", — признается она.

Тодоренко добавила, что благодаря этому скандалу почувствовала себя полезной:

"Я сейчас себя чувствую как главный герой фильма Юрия Быкова "Дурак". Этот сантехник, Дима, кажется, его звали. Вот он кричал: "Дом рухнет, дом рухнет! Люди, уходите!", а через минуту он лежит избитый до полусмерти этими же людьми, которым кричал. Сейчас я понимаю, что мой опыт не бесполезен: не мир, конечно, но кого-то же я помогла спасти. 300 женщин за неделю обратились в фонд, им уже помогают. Это должно было произойти именно со мной, чтобы у меня появился шанс быть по-настоящему полезной. Знаете, я никогда не думала, что моя жизнь повернется именно так, но никогда прежде я не чувствовала себя настолько полезной и настолько нужной. И это крутое чувство, его не измеришь ни деньгами, ни подписчиками", — подытожила звезда.