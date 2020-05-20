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Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового
21:28 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Определяем характер по фрукту и овощу, который Вы любите.

Японский исследователь пищевых продуктов, доктор Кичи Курияма из Токио основал новое направление в науке – "овощную психологию". Он выявляет характер человека на основе предпочитаемых им овощей и фруктов, то есть содержащихся в них веществ.

Он исследует и анализирует питательные вещества и их воздействие на организм человека.

Что бы вы предпочли больше: апельсин, огурец, картофель, помидор, капуста, лук, ананас.

Апельсин

Мужчина добросовестен в работе и любви. Обычно люди этого типа коммуникабельны, находят общий язык буквально со всеми, независимо от их социального положения.

Женщины несколько застенчивы, покоряют мужчин своей скромностью и загадочностью. Как правило, это творческие личности, интеллигентные и с хорошим чувством юмора.

Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Огурец

Вы ответственный человек. Любите оставаться занятым и продуктивным. Мужчины этого типа - храбрые и солидные люди. Они редко попадают под чье-то влияние и не подвержены алкоголизму. Среди них много спортсменов и любителей путешествий. Такому мужчине часто недостает романтизма.

Женщины этого типа часто становятся начальниками, но в семейной жизни они беспомощны, как дети: плохо готовят, не умеют распределить бюджет, не любят стирать и мыть посуду. Однако в лице такой женщины мужчина найдет верного и понимающего друга.

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Картофель

Вы надежный и откровенный человек. Вы устойчивая личность, как психологически, так и физически. Вы обожаете спорт и вам нравится движение. Несмотря на ваши многочисленные таланты и внушительные заслуги, вы скромны во всех отношениях.

Помидор

Вы уравновешенны и спокойны. Обладаете внутренним тактом и чувственностью. Любите красивые вещи и имеете отличный вкус.

Мужчины несколько женственны. Очень часто они становятся художниками, музыкантами, в общем, художественное творчество наиболее близко этим людям.

Женщины, выбирающие помидор, влюбчивы, впечатлительны, в любви страстны и постоянны. Из них получаются преданные, нежные и заботливые жены. А вот мужчины, принадлежащие к данному типу, могут оказаться самовлюбленными эгоистами.

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Капуста

Мужчина - солидная личность. Всегда выполняет деловые или личные обязанности, даже если они ему неприятны.

Женщину нелегко увлечь, иногда она отстранена и неприветлива, особенно по отношению к другим женщинам, чем создает себе множество врагов.

Лук

Мужчина общителен и умеет приспособиться к ситуации, иногда поверхностен и неоткровенен.

Женщина весела и обязательна, творчески одарена, однако скорее непостоянна, чем чувствительна.

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Ананас

Любят эстеты, привыкшие контролировать каждый шаг и сказанное слово. Не принимают скоропалительных решений, не используют резких выражений и избегают тех, кто не поддерживает их мнение.

Мужчины не фамильярничают с представительницами прекрасного пола, не говорят двусмысленно, но в них часто отсутствует душевное равновесие и кроется набор комплексов.

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