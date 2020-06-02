Звезда "Очень странных дел" выступила против расизма, выложив фото с дочерью Анджелины Джоли

Новости шоу бизнеса:Молодая американская актриса Милли Бобби Браун дружит с Захарой Джоли-Питт.

В свете волны антирасистских протестов в США, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским, многие знаменитости поддерживают хештег Black Lives Matter, а то и сами выходят на улицы.

Милли Бобби Браун поддержала протест, напомнив своим подписчикам о дружбе и равенстве народов с помощью одной фотографии.

Она выложила кадр, на котором идет за руку с 15-летней приемной дочерью Анджелины Джоли Захарой.

В своем stories Милли сделала акцент на том, что она и Захара держатся за руки, и опубликовала этот фрагмент с руками отдельно.

Затем Браун запостила открытку, на которой люди с разным цветом кожи держатся за руки.

Ранее актер Коул Спроус рассказал, что вышел на протест по поводу неравенства и был арестован. Протест начинался мирно, но затем появилась группа вандалов и вынудила полицию разогнать толпу.

"Я был задержан, когда стоял в знак солидарности, как и многие в тот день в Санта-Монике. Последствия моего задержания - ничто по сравнению с другими участниками движения. Эта история вообще не обо мне. Это о том, чтобы встать рядом с другими, когда ситуация обостряется, обеспечивая поддержку, демонстрируя и делая правильные вещи", - сказал Спроус.