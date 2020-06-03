Думал, что работает над фильмом: дизайнер костюмов Тора и Локи работал над скафандрами SpaceX

Новости шоу бизнеса:Шлемы астронавтов SpaceX придумал дизайнер костюмов Тора и Локи.

В создании скафандров американских астронавтов, которые отправились на орбиту на частном космическом корабле SpaceX Dragon, принимал участие известный голливудский дизайнер Хосе Фернандес, сотрудничавший ранее с создателями экранизаций комиксов Marvel и DC.

"Он (Маск) все время повторял: "Любой человек выглядит лучше в смокинге, независимо от размера и физической формы". И хотел, чтобы, когда кто-то надевал этот скафандр, он выглядел лучше, чем без него, как в случае со смокингом. Выглядел в нем героически", - прокомментировал он.

По словам Фернандеса, когда он получил заказ в 2016 году, то не знал,что речь идет о настоящем скафандре, и предполагал,что ему предстоит разработать дизайн костюма для очередного фантастического блокбастера. "В то время я вообще не знал, что есть такая компания SpaceX", - признался он.

Как отмечает издание Forbes, именно Фернандес является автором шлемов Тора и Локи, в которых герои появлялись в фильмах Marvel. Он также работал над деталями облачения Бэтмена в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Как известно, первый пилотируемый запуск SpaceX Dragon состоялся 30 мая 2020 года. Корабль успешно доставил двух астронавтов на МКС.