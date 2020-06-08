С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)

Новости шоу бизнеса:К протестующим против полицейского произвола начали присоединяться и звезды. Шествие, в котором приняли участие Мэтт Деймон и Бен Аффлек, проходят мирно.

Дежурящие денно и нощно возле дома Бена Аффлека папарацци были лишены своей стандартной порции карточек актера с его возлюбленной Аной де Армаc.

Ее компании актер предпочел общество своего давнего друга Мэтта Дэймона, вместе с которым вышел на мирное шествие в поддержку темнокожего населения.

Мужчин также сопровождали их дети: 14-летняя Вайолет и 7-летний Сэмюэл, которых Бен воспитывает вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, а также 13-летняя Изабелла, и 11-летняя Джиа - дочки Дэймона от брака с Лучианой Баррозо.

Ben Affleck, Matt Damon Pay Respects to Breonna Taylor on Her Birthday https://t.co/KuBP32WP0O pic.twitter.com/7jRFgbyK06 — juliee cash (@CashJuliee) June 6, 2020

Вся компания несла цветы - их Бен, Мэтт и их дети возложили на могилу темнокожей девушки Бреонны Тейлор, одной из жертв полицейского произвола в США.

https://t.co/zx7YLdjbbm Ben Affleck and Matt Damon visited a memorial honoring slain Kentucky EMT Breonna Taylor on what would have been... pic.twitter.com/Qs5fw0JMlT — Clicky Sound (@ClickySound) June 6, 2020

В начале марта в квартиру Бреонны ворвался наряд полиции, по ошибке посчитавший ее место жительства адресом проживания подозреваемого. В девушку несколько раз выстрелили, и раны оказались смертельными.

Впоследствии оказалось, что необходимый полицейским подозреваемый уже был взят под стражу, о чем ворвавшиеся к Бреонне служители закона не знали. Ни одного из полицейских не привлекли к ответственности за это происшествие.

Бреонна была медиком и помогала пациентам лечиться от коронавируса, а 5 июня ей бы исполнилось 27 лет.

Напомним, что сейчас в США и по всему миру проходит серия протестов в поддержку темнокожего населения, о причинах которого можно почитать здесь. Какие-то из митингов, в которых принимают участие знаменитости, заканчиваются арестами, какие-то - как шествие, в котором приняли участие Мэтт Деймон и Бен Аффлек, проходят мирно.

К слову, это первое совместное появление двух друзей за долгое время: последние месяцы Деймон провел в Ирландии, где оказался в вынужденном заточении из-за ситуации с коронавирусом: актер, у которого как раз проходили съемки в этой стране, решил не рисковать здоровьем близких и прилетели домой лишь, когда случаи заражения пошли на спад.

Бен Аффлек же все время карантина провел в своем доме в Лос-Анджелесе, где он теперь живет со своей возлюбленной Аной де Армас. Кстати, недавно дети Бена сделали ему необычный сюрприз - поставили картонную фигуру Аны прямо на лужайке возле его дома.

Фото twitter.com/MaguyTran

По-видимому, так они хотели показать отцу, что его возлюбленная всегда находится рядом с ним - или же порадовать папарацци, которые постоянно находятся возле дома актера в ожидании новых карточек Аны.