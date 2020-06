С цветами: Бен Аффлек и Мэтт Дэймон приняли участие в мирном шествии (Фото)

Дежурящие денно и нощно возле дома Бена Аффлека папарацци были лишены своей стандартной порции карточек актера с его возлюбленной Аной де Армаc.

Ее компании актер предпочел общество своего давнего друга Мэтта Дэймона, вместе с которым вышел на мирное шествие в поддержку темнокожего населения.

Мужчин также сопровождали их дети: 14-летняя Вайолет и 7-летний Сэмюэл, которых Бен воспитывает вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, а также 13-летняя Изабелла, и 11-летняя Джиа - дочки Дэймона от брака с Лучианой Баррозо.

Ben Affleck, Matt Damon Pay Respects to Breonna Taylor on Her Birthday https://t.co/KuBP32WP0O pic.twitter.com/7jRFgbyK06

Вся компания несла цветы - их Бен, Мэтт и их дети возложили на могилу темнокожей девушки Бреонны Тейлор, одной из жертв полицейского произвола в США.

https://t.co/zx7YLdjbbm Ben Affleck and Matt Damon visited a memorial honoring slain Kentucky EMT Breonna Taylor on what would have been... pic.twitter.com/Qs5fw0JMlT

