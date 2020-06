"Пророческая песня протеста": Джонни Депп почтил память Джорджа Флойда (Видео)

Новости шоу бизнеса:56-летний голливудский актер и музыкант Джонни Депп не смог остаться в стороне после смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе.

Американский актер Джонни Депп исполнил песню Боба Дилана The Times They Are A-Changin в память о Джордже Флойде, убитом полицейским.

"За два месяца до того, как мир подвергся новости о шокирующем беспощадном, кровожадном и публичном убийства Джона Кеннеди днем в ноябре 1963 года, Боб Дилан сел написать песню… У него была особая идея, которую он записал всего за несколько недель до трагического убийства Кеннеди", - написал Депп в подписи под видео.

"Поэтому он сел и написал золотой стандарт музыки протеста, основополагающую и самую значительную, ошеломляющую поэтическую пророческую песню протеста, которую мир когда-либо будет видеть: The Times They Are A-Changin", - рассказал актер.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) on Jun 7, 2020 at 2:08pm PDT

По его словам, текст этой песни сегодня так же актуален в свете борьбы с коронавирусом и протестами, охватившими Америку после убийства Флойда. "Песня Дилана касается Covid-19, она также очень сильно касается изменяющего жизнь фото Джорджа Флойда, навсегда запечатленного в нашем мозгу", - написал Депп.

Также он добавил, что хочет посвятить исполнение песни своей подруге Барбаре Штурм, запустившей сбор средств для борьбы с Covid-19.

Ранее Депп написал эмоциональный пост, в котором высказался по поводу убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда, с которого начались протесты по всей стране. "Что мы можем сделать, так это дать себе клятву, что расизм и невежество, присущие уродству, которое они порождают, больше не повторятся", - написал актер.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) on Jun 4, 2020 at 2:19pm PDT

Напомним, Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы сочли фальшивой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. По результатам независимой судмедэкспертизы, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер в результате "механической асфиксии".